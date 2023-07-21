Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Aksi Ngondek Pevoli Thailand Anurak Phanram Beredar Jelang SEA V League 2023, Siap Hukum Timnas Voli Putra Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:45 WIB
Aksi Ngondek Pevoli Thailand Anurak Phanram Beredar Jelang SEA V League 2023, Siap Hukum Timnas Voli Putra Indonesia?
Anurak Phanram kala membela Timnas Voli Putra Thailand. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

AKSI ngondek pevoli Thailand, Anurak Phanram, beredar jelang SEA V League 2023. Lantas, apakah kelakuan tak biasa sosok outside hitter Timnas Voli Putra Thailand itu akan siap menghukum Timnas Voli Putra Indonesia?

Anurak Phanram menjadi salah satu bagian dari skuad Timnas Voli Putra Thailand di SEA V League 2023. Ia akan membela Thailand saat menghadapi Timnas Voli Putra Indonesia, Vietnam, dan Filipina di turnamen Liga Voli Putra tingkat Asia Tenggara edisi pertama itu.

Anurak Phanram

Untuk seri pertama, SEA V League 2023 bakal digelar di Padepokan Voli Sentul, Bogor, yang dimulai pada Jumat 21 Juli 2023 hingga Minggu 23 Juli 2023. Kemudian, seri kedua ajang ini akan dilangsungkan di Manila, Filipina, pada 28-30 Juli 2023.

Menariknya, Anurak Phanram terekam melakukan aksi ngondek jelang SEA V League 2023 bergulir di Indonesia. Dalam hal ini, ngondek berarti melambai atau tepatnya melambai dengan kemayu seperti seorang perempuan.

Aksi ngondek outside hitter Timnas Voli Putra Thailand itu diunggah oleh akun TikTok @annurakbigfans22. Sontak, video kelakuan Anurak Phanram yang tak biasa tersebut beredar hingga viral di media sosial.

"Siapkah melihat aksi Anurak dengan floating servenya guys?" tulis keterangan akun TikTok @annurakbigfans22, dikutip Jumat (21/7/2023).

Sebagai informasi, Anurak Phanram sendiri sukses menyabet penghargaan sebagai MVP alias pemain terbaik di AVC Challenge Cup 2023. Bukan hanya itu, ia berhasil membawa Thailand menjadi juara AVC Challenge Cup 2023 yang digelar di Taiwan.

Gelar juara AVC Challenge Cup 2023 menjadi pencapaian terbaik bagi Anurak Phanram di level tim nasional. Sebelumnya, dari berbagai kejuaraan termasuk SEA Games, Anurak belum mampu mengantarkan Thailand meraih gelar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
