Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kejurnas Angkat Besi Senior Digelar di Bandung, Sejumlah Lifter Nasional Ikut Serta Termasuk Eko Yuli Irawan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:42 WIB
Kejurnas Angkat Besi Senior Digelar di Bandung, Sejumlah Lifter Nasional Ikut Serta Termasuk Eko Yuli Irawan!
Kejurnas Angkat Besi Senior digelar di Bandung, Jawa Barat. (Foto: PT Pupuk Indonesia)
A
A
A

KEJUARAAN Nasional (Kejurnas) Angkat Besi senior tahun 2023 digelar di GOR Saparua, Bandung Jawa Barat pada 18-23 Juli 2023. Sejumlah lifter nasional pun ikut serta mewakili daerah mereka masing-masing.

Ajang ini yang didukung PT Pupuk Indonesia (Persero) ini diramaikan peraih medali di Olimpiade, Eko Yuli Irawan yang mewakili Jawa Timur, Rizky Juniansyah (Banten), Rahmat Erwin Abdullah (Sulsel), Riko Saputra (Papua) dan Muhammad Zul Ilmi (Aceh), di sektor putra.

Eko Yuli Irawan

(Eko Yuli Irawan ambil bagian di Kejurnas Angkat Besi Senior. (Foto: NOC Indonesia)

Sementara itu di bagian putri, ada Windy Cantika Aisyah (Jabar), Natasha Beteyob (Papua), Restu Anggi (Kalbar), serta Nurul Akmal (Aceh). Total ada sekira 315 peserta yang terdiri 169 atlet angkat besi dari 22 provinsi yang tergabung dalam Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI).

Direktur SDM Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan mengucapkan rasa terima kasih kepada PB PABSI karena memberikan kesempatan kepada Pupuk Indonesia Grup untuk mendukung Kejurnas Angkat Besi Senior Tahun 2023.

“Semoga dukungan kami ini dapat memberikan hasil yang maksimal dengan melahirkan talenta muda yang memiliki jiwa pemenang dari berbagai provinsi di Indonesia. Sehingga regenerasi atlet atau lifter angkat besi di Indonesia berjalan dengan baik, dan dukungan ini juga menjadi bentuk kontribusi Pupuk Indonesia pada negara,” demikian ungkap Tina saat membuka Kejurnas Angkat Besi Senior Tahun 2023 di GOR Saparua, Bandung, Jawa Barat, Selasa 18 Juli 2023.

Pupuk Indonesia bersama tiga anak perusahaan, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mulai memberikan dukungan kepada PB PABSI dalam rangka pengembangan dan pembinaan atlet angkat besi sudah dimulai pada tahun 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement