Kejurnas Angkat Besi Senior Digelar di Bandung, Sejumlah Lifter Nasional Ikut Serta Termasuk Eko Yuli Irawan!

KEJUARAAN Nasional (Kejurnas) Angkat Besi senior tahun 2023 digelar di GOR Saparua, Bandung Jawa Barat pada 18-23 Juli 2023. Sejumlah lifter nasional pun ikut serta mewakili daerah mereka masing-masing.

Ajang ini yang didukung PT Pupuk Indonesia (Persero) ini diramaikan peraih medali di Olimpiade, Eko Yuli Irawan yang mewakili Jawa Timur, Rizky Juniansyah (Banten), Rahmat Erwin Abdullah (Sulsel), Riko Saputra (Papua) dan Muhammad Zul Ilmi (Aceh), di sektor putra.

(Eko Yuli Irawan ambil bagian di Kejurnas Angkat Besi Senior. (Foto: NOC Indonesia)

Sementara itu di bagian putri, ada Windy Cantika Aisyah (Jabar), Natasha Beteyob (Papua), Restu Anggi (Kalbar), serta Nurul Akmal (Aceh). Total ada sekira 315 peserta yang terdiri 169 atlet angkat besi dari 22 provinsi yang tergabung dalam Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI).

Direktur SDM Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan mengucapkan rasa terima kasih kepada PB PABSI karena memberikan kesempatan kepada Pupuk Indonesia Grup untuk mendukung Kejurnas Angkat Besi Senior Tahun 2023.

“Semoga dukungan kami ini dapat memberikan hasil yang maksimal dengan melahirkan talenta muda yang memiliki jiwa pemenang dari berbagai provinsi di Indonesia. Sehingga regenerasi atlet atau lifter angkat besi di Indonesia berjalan dengan baik, dan dukungan ini juga menjadi bentuk kontribusi Pupuk Indonesia pada negara,” demikian ungkap Tina saat membuka Kejurnas Angkat Besi Senior Tahun 2023 di GOR Saparua, Bandung, Jawa Barat, Selasa 18 Juli 2023.

Pupuk Indonesia bersama tiga anak perusahaan, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mulai memberikan dukungan kepada PB PABSI dalam rangka pengembangan dan pembinaan atlet angkat besi sudah dimulai pada tahun 2022.