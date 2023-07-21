3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Pernah Kena Kritikan Pedas Taufik Hidayat, Nomor 1 The Minions

TERDAPAT 3 pebulu tangkis Indonesia yang pernah kena kritikan pedas Taufik Hidayat. Peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu memang dikenal sebagai pribadi yang tegas dan cukup vokal.

Tak heran jika Taufik Hidayat terkadang sangat kritis jika menyangkut masa depan bulu tangkis Indonesia. Karena itulah ia kerap memberikan komentar atau kritikan pedas terhadap atlet-atlet bulu tangkis Tanah Air.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (21/7/2023) berikut 3 pebulu tangkis Indonesia yang pernah kena kritikan pedas Taufik Hidayat.

3. Jonatan Christie

Jonatan Christie merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang tak terlepas dari kritikan pedas sang legenda hidup, Taufik Hidayat.

Salah satu kritik pedas mantan pemain bulu tangkis tunggal putra tersebut terjadi pada ajang Indonesia Open 2019 di mana saat itu Jonatan Christie ditumbangkan oleh Chou Tie-chen di babak perempat final.

BACA JUGA:

Menurut Taufik Hidayat, dalam pertandingan tersebut Jonatan Christie tampak bermain sangat lamban dengan hanya berjalan kaki mengejar shuttlecock, apalagi di set ketiga.

Tak hanya itu saja, di saat yang sama Taufik Hidayat juga mengkritik tunggal putra Indonesia yang menurutnya memiliki mental dan stamina yang tak stabil.

2. Anthony Ginting

Selanjutnya ada sosok Anthony Ginting dihujani kritik pedas Taufik Hidayat setelah kalah di Piala Sudirman 2019. Kala itu Anthony Ginting berhasil ditumbangkan oleh Kento Momota.

Kala itu suami Ami Gumelar tersebut mengatakan lebih baik bermain aman daripada bermain bagus dan mental bagus tetapi cepat kalah. Ucapan tersebut ternyata kebalikan dari yang dibicarakan oleh Hendri Saputra, pelatih Ginting.