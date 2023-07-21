Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Pernah Kena Kritikan Pedas Taufik Hidayat, Nomor 1 The Minions

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:46 WIB
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Pernah Kena Kritikan Pedas Taufik Hidayat, Nomor 1 The Minions
Pebulu tangkis yang pernah dimarahi Taufik Hidayat/Foto: BWF
A
A
A

TERDAPAT 3 pebulu tangkis Indonesia yang pernah kena kritikan pedas Taufik Hidayat. Peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu memang dikenal sebagai pribadi yang tegas dan cukup vokal.

Tak heran jika Taufik Hidayat terkadang sangat kritis jika menyangkut masa depan bulu tangkis Indonesia. Karena itulah ia kerap memberikan komentar atau kritikan pedas terhadap atlet-atlet bulu tangkis Tanah Air.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (21/7/2023) berikut 3 pebulu tangkis Indonesia yang pernah kena kritikan pedas Taufik Hidayat.

3. Jonatan Christie

 Taufik HidaYAT

Jonatan Christie merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang tak terlepas dari kritikan pedas sang legenda hidup, Taufik Hidayat.

Salah satu kritik pedas mantan pemain bulu tangkis tunggal putra tersebut terjadi pada ajang Indonesia Open 2019 di mana saat itu Jonatan Christie ditumbangkan oleh Chou Tie-chen di babak perempat final.

 BACA JUGA:

Menurut Taufik Hidayat, dalam pertandingan tersebut Jonatan Christie tampak bermain sangat lamban dengan hanya berjalan kaki mengejar shuttlecock, apalagi di set ketiga.

Tak hanya itu saja, di saat yang sama Taufik Hidayat juga mengkritik tunggal putra Indonesia yang menurutnya memiliki mental dan stamina yang tak stabil.

2. Anthony Ginting

Selanjutnya ada sosok Anthony Ginting dihujani kritik pedas Taufik Hidayat setelah kalah di Piala Sudirman 2019. Kala itu Anthony Ginting berhasil ditumbangkan oleh Kento Momota.

Kala itu suami Ami Gumelar tersebut mengatakan lebih baik bermain aman daripada bermain bagus dan mental bagus tetapi cepat kalah. Ucapan tersebut ternyata kebalikan dari yang dibicarakan oleh Hendri Saputra, pelatih Ginting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/40/3181326/nitchaon_jindapol-ZCJX_large.jpg
Lepas Masa Lajang, Pebulu Tangkis Supercantik Nitchaon Jindapol Tampil Menawan di Pesta Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/40/3181255/simak_kisah_miris_pebulu_tangkis_ye_zhaoying_yang_kini_jadi_pengkhianat_negara_setelah_sempat_dianggap_pahlawan-I8Zy_large.jpg
Kisah Miris Pebulu Tangkis Ye Zhaoying, Pahlawan yang Kini Jadi Pengkhianat Negara dan Hidup Terasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3181085/fajar_alfian_dan_muhammad_rian_ardianto-e54L_large.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian yang Pisah dengan Rian Ardianto Setelah 11 Tahun Bersama, Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180841/maria_febe_kusumastuti-7xcB_large.jpg
Kisah Spiritual Maria Febe: Mantan Bintang Bulu Tangkis Indonesia yang Tertarik Mualaf sejak Dengar Azan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180736/verrell_yustin_mulia_bercerita_soal_pindah_sektor_dari_ganda_campuran_ke_ganda_putra-VYvL_large.jpeg
Cerita Verrell Yustin soal Pindah ke Ganda Putra hingga Berguru dengan Fajar Alfian Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180696/christian_adinata_pernah_mendapat_undangan_untuk_berguru_ke_padepokan_dubai_oleh_viktor_axelsen-c80f_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Christian Adinata, Diundang Viktor Axelsen Berguru ke Padepokan Dubai Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement