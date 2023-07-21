Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulu Tangkis Top yang Sukses Kalahkan Lawannya Tanpa Memberi Poin, Nomor 1 Legenda Indonesia!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:17 WIB
4 Pebulu Tangkis Top yang Sukses Kalahkan Lawannya Tanpa Memberi Poin, Nomor 1 Legenda Indonesia!
4 Pebulu Tangkis Top yang Sukses Kalahkan Lawannya Tanpa Memberi Poin. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 4 pebulu tangkis top yang sukses kalahkan lawannya tanpa memberi poin akan diulas Okezone di artikel ini. Dari keempat atlet olahraga tepak bulu tersebut, salah satu di antaranya adalah legenda tunggal putri Indonesia, Susy Susanti!

Dalam turnamen bulu tangkis, tak sedikit para atlet yang berhasil membantai lawan-lawannya dengan kemenangan yang telak. Namun, hanya segelintir pebulu tangkis yang berhasil menumbangkan rivalnya tanpa memberi satu poin pun dalam salah satu gimnya.

Tercatat, hanya bisa dihitung dengan jari bagi pebulu tangkis yang sukses mengalahkan lawannya tanpa memberi poin. Lantas, siapa sajakah para atlet olahraga tepak bulu yang bisa melakukan itu?

Berikut 4 Pebulu Tangkis Top yang Sukses Kalahkan Lawannya Tanpa Memberi Poin:

4. Goh Jin Wei

Goh Jin Wei

Pebulu tangkis top yang sukses kalahkan lawannya tanpa memberi poin di antaranya yakni pemain Malaysia, Goh Jin Wei. Tunggal putri Negeri Jiran itu melakukan hal tersebut di Piala Uber 2018 ketika Malaysia mengalahkan Prancis 5-0 di fase grup.

Saat itu, Goh Jin Wei melawan Yaelle Hoyaux yang levelnya jauh di bawahnya. Pemain Malaysia itu hanya butuh waktu 20 menit untuk meraih kemenangan dua set langsung dan bisa membuat Yaelle Hoyaux tak mendapatkan satu poin pun di gim kedua dengan kedudukan 21-7 dan 21-0.

3. Fran Kurniawan

Fran Kurniawan

Selanjutnya adalah pasangan ganda campuran asal Indonesia, Fran Kurniawan. Dia mengalahkan lawannya tanpa memberi poin saat tampil di turnamen Asia Badminton Championship 2012 dua gim sekaligus.

Saat itu, Fran Kurniawan yang dipasangkan dengan Shendyu Puspa Irawati menumbangkan pasangan Turkmenistan, Annachary Nyyazgulyyev/Violetta Arutyunyan dua gim. Luar biasanya, Fran Kurniawan dan partnernya itu menang dengan skor akhir 21-0-21-0.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement