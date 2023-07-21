4 Pebulu Tangkis Top yang Sukses Kalahkan Lawannya Tanpa Memberi Poin, Nomor 1 Legenda Indonesia!

SEBANYAK 4 pebulu tangkis top yang sukses kalahkan lawannya tanpa memberi poin akan diulas Okezone di artikel ini. Dari keempat atlet olahraga tepak bulu tersebut, salah satu di antaranya adalah legenda tunggal putri Indonesia, Susy Susanti!

Dalam turnamen bulu tangkis, tak sedikit para atlet yang berhasil membantai lawan-lawannya dengan kemenangan yang telak. Namun, hanya segelintir pebulu tangkis yang berhasil menumbangkan rivalnya tanpa memberi satu poin pun dalam salah satu gimnya.

Tercatat, hanya bisa dihitung dengan jari bagi pebulu tangkis yang sukses mengalahkan lawannya tanpa memberi poin. Lantas, siapa sajakah para atlet olahraga tepak bulu yang bisa melakukan itu?

Berikut 4 Pebulu Tangkis Top yang Sukses Kalahkan Lawannya Tanpa Memberi Poin:

4. Goh Jin Wei





Pebulu tangkis top yang sukses kalahkan lawannya tanpa memberi poin di antaranya yakni pemain Malaysia, Goh Jin Wei. Tunggal putri Negeri Jiran itu melakukan hal tersebut di Piala Uber 2018 ketika Malaysia mengalahkan Prancis 5-0 di fase grup.

Saat itu, Goh Jin Wei melawan Yaelle Hoyaux yang levelnya jauh di bawahnya. Pemain Malaysia itu hanya butuh waktu 20 menit untuk meraih kemenangan dua set langsung dan bisa membuat Yaelle Hoyaux tak mendapatkan satu poin pun di gim kedua dengan kedudukan 21-7 dan 21-0.

3. Fran Kurniawan





Selanjutnya adalah pasangan ganda campuran asal Indonesia, Fran Kurniawan. Dia mengalahkan lawannya tanpa memberi poin saat tampil di turnamen Asia Badminton Championship 2012 dua gim sekaligus.

Saat itu, Fran Kurniawan yang dipasangkan dengan Shendyu Puspa Irawati menumbangkan pasangan Turkmenistan, Annachary Nyyazgulyyev/Violetta Arutyunyan dua gim. Luar biasanya, Fran Kurniawan dan partnernya itu menang dengan skor akhir 21-0-21-0.