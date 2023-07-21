Belum Puas dengan Raihan saat Ini, Fajar/Rian Siap Tampil Menggila di Semifinal Korea Open 2023

MESKI sukses meraih kemenangan di babak perempat final Korea Open 2023, namun Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto belum puas. Karena itu, ganda putra Indonesia ini siap tampil menggila di semifinal.

Fajri, sebutan Fajar/Rian, melewati pertandingan yang cukup mendebarkan di babak perempat final Korea Open 2023 melawan Goh/Izzuddin pada Jumat (21/7/2023) siang WIB, di Jinnam Stadium, Yeos u, Korea Selatan. Awalnya, mereka tampil dominan di gim pertama dengan keunggulan 11-4 saat interval dan kemudian menang mudah dengan skor telak 21-9.

Namun, pada gim kedua pasangan ranking satu dunia itu keteteran meladeni permainan Goh/Izzuddin. Mereka sempat ketinggalan 11-16 sebelum akhirnya bisa menyamakan skor menjadi 18-18. Beruntung bagi Indonesia, Fajar/Rian tampil gemilang di poin-poin kritis sehingga berhasil mengunci kemenangan mereka dengan skor 23-21.

Kendati menang, juara All England 2023 itu menilai mereka belum bisa menampilkan performa terbaik mereka karena masih terdapat banyak kesalahan sendiri yang mereka buat. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk bermain lebih baik lagi pada laga semifinal yang akan berlangsung pada Sabtu (22/7/2023).

"Permainan kami belum maksimal. Masih banyak melakukan kesalahan sendiri dan banyak pukulan belum pas sentuhannya. Semoga besok lebih baik lagi," kata Fajar dikutip dari rilis PBSI, Jumat (21/7/2023).

Fajar/Rian sendiri masih belum mengetahui siapa yang akan mereka lawan di semifinal turnamen Super 500 ini. Sebab, mereka masih menunggu pemenang laga perempat final antara jagoan tuan rumah, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dengan Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi, dari Jepang.