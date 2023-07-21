Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Legenda Indonesia Susy Susanti saat Lawan Huang Hua Pebulu Tangkis China yang Kini Sudah Jadi WNI

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:24 WIB
Momen Legenda Indonesia Susy Susanti saat Lawan Huang Hua Pebulu Tangkis China yang Kini Sudah Jadi WNI
Susy Susanti pernah bersaing ketat dengan mantan Ratu Bulu Tangkis China, Huang Hua di All England. (Foto: PB Djarum)
MOMEN legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, saat melawan Huang Hua, pebulu tangkis China yang kini sudah jadi Warga Negara Indonesia (WNI) akan diulas Okezone. Momen itu terjadi, salah satunya saat kedua tunggal putri terbaik pada masanya itu bertarung di final All England 1990.

Dalam video yang diunggah oleh akun All England @allenglandofficial, aksi Susy Susanti saat melawan Huang Hua di final All England 1990 kembali dikenang pada 2020 silam. Kala itu, Susy Susanti sukses mengalahkan Huang Hua sekaligus menjadi juara turnamen bergengsi yang digelar di Inggris itu.

"@susysusantiofficial memenangkan All England empat kali, ingin melihatnya pertama kali pada tahun 1990?," tulis All England @allenglandofficial, dikutip Jumat (21/7/2023).

Dalam laga tersebut, Susy Susanti terlihat langsung menampilkan permainan yang agresif begitu laga dimulai. Alhasil, atlet asal Tasikmalaya itu mampu membuat Huang Hua kewalahan hingga unggul game point di angka 10-6.

Susy Susanti vs Huang Hua

Akan tetapi, Susy Susanti sempat kehilangan fokus sehingga Huang Hua dapat menyamakan skor menjadi 10-10. Bahkan, atlet asal China itu sempat memimpin di angka 11-10.

Luar biasanya, Susy Susanti tak mau menyerah hingga berhasil mengalahkan Huang Hua di gim pertama dengan skor tipis 12-11. Setelah itu, Susy Susanti semakin semangat dan melanjutkan tren posiif di gim kedua.

Halaman:
1 2
