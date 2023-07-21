FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) flashback comeback gila Susy Susanti lawan pebulu tangkis kontroversial Korea Selatan yang ditampar sang pelatih. Pebulu tangkis kontroversial Korea Selatan yang dimaksud adalah Lee Young-suk.
"Comeback terhebat Susy Susanti vs Lee Young-suk. Siapa yang ingat ini?" tulis akun Instagram resmi BWF, @bwf.official, dikutip Jumat (21/7/2023).
BWF mengenang kembali aksi epic comeback Susy Susanti itu saat melawan Lee Young-suk di final Piala Sudirman 1989 yang digelar di Jakarta. Saat itu, Susy Susanti yang membela Indonesia, sementara Lee Young-suk memperkuat Korea Selatan.
Dalam ajang itu, Susy Susanti pun untuk pertama kalinya bertemu dengan Lee Young-suk. Kendati begitu, kedua tunggal putri tersebut mampu menampilkan permainan yang sangat seru dan dramatis dalam duel tiga gim alias rubber game.