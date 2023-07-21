BWF Flashback Comeback Gila Susy Susanti Lawan Pebulu Tangkis Kontroversial Korea Selatan yang Ditampar sang Pelatih

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) flashback comeback gila Susy Susanti lawan pebulu tangkis kontroversial Korea Selatan yang ditampar sang pelatih. Pebulu tangkis kontroversial Korea Selatan yang dimaksud adalah Lee Young-suk.

"Comeback terhebat Susy Susanti vs Lee Young-suk. Siapa yang ingat ini?" tulis akun Instagram resmi BWF, @bwf.official, dikutip Jumat (21/7/2023).

BWF mengenang kembali aksi epic comeback Susy Susanti itu saat melawan Lee Young-suk di final Piala Sudirman 1989 yang digelar di Jakarta. Saat itu, Susy Susanti yang membela Indonesia, sementara Lee Young-suk memperkuat Korea Selatan.

Dalam ajang itu, Susy Susanti pun untuk pertama kalinya bertemu dengan Lee Young-suk. Kendati begitu, kedua tunggal putri tersebut mampu menampilkan permainan yang sangat seru dan dramatis dalam duel tiga gim alias rubber game.