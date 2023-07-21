Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF Flashback Comeback Gila Susy Susanti Lawan Pebulu Tangkis Kontroversial Korea Selatan yang Ditampar sang Pelatih

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:35 WIB
BWF Flashback Comeback Gila Susy Susanti Lawan Pebulu Tangkis Kontroversial Korea Selatan yang Ditampar sang Pelatih
Susy Susanti kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) flashback comeback gila Susy Susanti lawan pebulu tangkis kontroversial Korea Selatan yang ditampar sang pelatih. Pebulu tangkis kontroversial Korea Selatan yang dimaksud adalah Lee Young-suk.

"Comeback terhebat Susy Susanti vs Lee Young-suk. Siapa yang ingat ini?" tulis akun Instagram resmi BWF, @bwf.official, dikutip Jumat (21/7/2023).

Susy Susanti

BWF mengenang kembali aksi epic comeback Susy Susanti itu saat melawan Lee Young-suk di final Piala Sudirman 1989 yang digelar di Jakarta. Saat itu, Susy Susanti yang membela Indonesia, sementara Lee Young-suk memperkuat Korea Selatan.

Dalam ajang itu, Susy Susanti pun untuk pertama kalinya bertemu dengan Lee Young-suk. Kendati begitu, kedua tunggal putri tersebut mampu menampilkan permainan yang sangat seru dan dramatis dalam duel tiga gim alias rubber game.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3181085/fajar_alfian_dan_muhammad_rian_ardianto-e54L_large.jpg
Kisah Haru Fajar Alfian yang Pisah dengan Rian Ardianto Setelah 11 Tahun Bersama, Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180841/maria_febe_kusumastuti-7xcB_large.jpg
Kisah Spiritual Maria Febe: Mantan Bintang Bulu Tangkis Indonesia yang Tertarik Mualaf sejak Dengar Azan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180736/verrell_yustin_mulia_bercerita_soal_pindah_sektor_dari_ganda_campuran_ke_ganda_putra-VYvL_large.jpeg
Cerita Verrell Yustin soal Pindah ke Ganda Putra hingga Berguru dengan Fajar Alfian Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180696/christian_adinata_pernah_mendapat_undangan_untuk_berguru_ke_padepokan_dubai_oleh_viktor_axelsen-c80f_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Christian Adinata, Diundang Viktor Axelsen Berguru ke Padepokan Dubai Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180654/eng_hian-BFqv_large.jpg
Tak Ingin Krisis Generasi Emas, PBSI Mulai Prioritaskan Pemain Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535/marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement