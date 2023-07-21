Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Faktor Penyebab Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Kalah dari Ganda Jepang di 16 Besar Korea Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:06 WIB
2 Faktor Penyebab Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Kalah dari Ganda Jepang di 16 Besar Korea Open 2023
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PENYEBAB Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan kalah dari ganda Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, di 16 besar Korea Open 2023 terungkap. Ada 2 faktor yang melatarbelakanginya.

Pramudya/Yeremia mengaku bermain kurang fokus dan kurang tenang. Karena dua faktor itu, mereka pun banyak melakukan kesalahan sendiri.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

“Kami bermain kurang fokus dan kurang tenang. Kami banyak mendapatkan serangan dan tekanan, baik di gim pertama maupun gim kedua dari mereka,” ujar Yeremia, dikutip dari rilis PBSI, Jumat (21/7/2023).

“Kami terlalu terburu-buru akhirnya melakukan kesalahan sendiri,” lanjutnya.

“Kami juga coba melancarkan smash-smash, tapi memang pertahanan mereka kuat dan lebih siap permainannya,” jelas Yeremia.

Hal senada juga keluar dari mulut Pramudya. Menurutnya, banyaknya error yang mereka buat berdampak pada menurunnya kepercayaan diri mereka.

“Sebetulnya, start kami sudah bagus, kami terus mengimbangi mereka namun memang di poin-poin akhir kami malah banyak mati sendiri. Itu berpengaruh kepada kepercayaan diri kami,” jelas Pramudya.

Pasangan Pelatnas PBSI itu pun telah mengetahui apa yang perlu diperbaiki dari performa mereka hari ini. Pramudya/Yeremia pun bertekad meningkatkan kecepatan permainan serta mengukuhkan pertahanan mereka agar bisa bermain lebih baik lagi.

“Kami masih harus menambah kecepatan, tadi merasa permainan kami kurang cepat. Sama defense kami juga harus ditingkatkan,” jelas Yeremia.

Ya, perjalanan Pramudya/Yeremia harus terhenti di 16 besar Korea Open 2023. Berlaga di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, pada Kamis 20 Juli 2023, Pramudya/Yeremia sebenarnya mampu mengimbangi permainan lawan yang merupakan mantan duet ranking satu dunia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851574/melihat-momen-pebulu-tangkis-kontroversi-india-satwiksairaj-rankireddy-lakukan-smash-kilat-tercepat-500-km-jam-di-korea-open-2023-lfbJHWJQTO.jpg
Melihat Momen Pebulu Tangkis Kontroversi India Satwiksairaj Rankireddy Lakukan Smash Kilat Tercepat 500 Km/Jam di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851014/coach-aryono-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-fajar-alfian-rian-ardianto-juara-di-korea-open-2023-RrMVxik8gN.jpg
Coach Aryono Temukan Hal Positif dari Kegagalan Fajar Alfian/Rian Ardianto Juara di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851004/reaksi-kocak-fajar-alfian-saat-lihat-rian-ardianto-gagal-kembalikan-pukulan-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-muwWV2qTBu.jpg
Reaksi Kocak Fajar Alfian saat Lihat Rian Ardianto Gagal Kembalikan Pukulan Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850949/reaksi-fajar-alfian-rian-ardianto-usai-gagal-revans-atas-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-Dn6ZuFniEM.jpg
Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Gagal Revans atas Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850948/meski-gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-sebut-permainannya-sudah-cukup-baik-dari-turnamen-sebelumnya-QK2Yzo7x9E.jpg
Meski Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sebut Permainannya Sudah Cukup Baik dari Turnamen Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850872/gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-pasang-target-ini-di-japan-open-2023-PW0ESQ9vtw.jpg
Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Pasang Target Ini di Japan Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement