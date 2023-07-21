Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Korea Open 2023: Tersisa Fajar Alfian/Rian Ardianto, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung perempatfinal Korea Open 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Babak delapan besar turnamen bulu tangkis level Super 500 itu bakal digelar di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, pada hari ini, Jumat (21/7/2023) mulai pukul 09.00 WIB dan disiarkan secara live di iNews!

Setelah melewati babak 16 besar, Indonesia hanya menyisakan satu wakil yang lolos ke perempatfinal Korea Open 2023. Wakil Tanah Air yang tersisa itu adalah ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

FajRi -julukan Fajar/Rian- berhasil menyingkirkan wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, di babak 16 besar Korea Open 2023 dengan skor 21-19 dan 21-15. Kemenangan ini membuat ganda putra nomor satu dunia itu berhak lolos ke perempatfinal.

Di babak perempatfinal, Fajar/Rian bakal menantang wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Ini akan menjadi pertemuan kesembilan bagi Fajar/Rian dan Goh/Nur di sepanjang karier mereka.

Dalam delapan pertemuan sebelumnya, Fajar/Rian sukses menang tujuh kali atas Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Kemenangan terakhir diraih Fajar/Rian atas wakil Malaysia itu pada ajang Malaysia Masters 2022 dengan skor 21-14 dan 22-20.

BACA JUGA: Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Wakil Tuan Rumah di 16 Besar Korea Open 2023

Goh Sze Fei/Nur Izzuddin sendiri sebelumnya sukses mengalahkan rekan senegaranya, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, di babak 16 besar dengan skor 25-23 dan 21-15. Kini, ganda putra Malaysia itu bakal menantang Fajar/Rian di perempatfinal.