HOME SPORTS NETTING

Hadapi Wakil Malaysia di Perempatfinal Korea Open 2023, Ini Persiapan Fajar Alfian/Rian Ardianto

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |02:02 WIB
Hadapi Wakil Malaysia di Perempatfinal Korea Open 2023, Ini Persiapan Fajar Alfian/Rian Ardianto
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

YEOSU – Pasangan ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia di ajang Korea Open 2023. Tentu hal itu menjadi tekanan tersendiri untuk ganda putra peringkat satu dunia tersebut, namun mereka pun sudah menyiapkan diri agar bisa tampil baik di babak perempatfinal nanti.

Ya, Fajar/Rian menjadi wakil Indonesia tersisa di babak perempatfinal Korea Open 2023. Dari enam wakil Tanah Air yang tampil di babak 16 besar, hanya Fajar/Rian yang mampu lolos.

Kendati demikian, kemenangan yang diraih Fajar/Rian atas wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han di 16 besar tersebut tidaklah mudah. Sebab mereka pun masih beradaptasi dengan lapangan Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan.

Fajar/Rian bisa dikatakan belum terbiasa dengan lapangan Korea Open 2023. Sebab pada babak 32 besar pun mereka langsung menang cepat gara-gara wakil tuan rumah, Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol memilih retired ketika laga baru berjalan 1-1.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Jadi, hal utama yang perlu Fajar/Rian lakukan adalah beradaptasi dengan lapangan. Mereka pun berharap pada babak perempatfinal nanti bisa langsung in dengan lapangan.

“Kami masih beradaptasi dengan lapangan karena kemarin belum bermain penuh di babak pertama. Masih belajar dengan kondisi angin dan shuttlecock,” Rian dikutip dari rilis PBSI, Jumat (21/7/2023).

Halaman:
1 2
