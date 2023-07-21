Bungkam Pelita Jaya di Game 1 Final IBL 2023, Mentalitas Prawira Bandung Dipuji Habis sang Pelatih

JAKARTA – Pelatih Prawira Harum Bandung, Djordje Jovicic, mengomentari hasil laga melawan Pelita Jaya di game 1 final IBL 2023. Sukses meraih kemenangan, mentalitas para pemain Prawira Bandung pun dipuji habis oleh sang pelatih.

Menurut Jovicic, Prawira Bandung tetap bisa tampil luar biasa, meski sang pemain andalan, Brandone Francis, hanya bermain 13 menit saja. Pasalnya, dia mendapat ejected di awal kuarter ketiga. Alhasil, Prawira Bandung harus kehilangan Brandon di kuarter ketiga.

“Pertandingan sangat ketat di awal. Saya pikir mereka mengambil kendali di beberapa poin, dan kemudian kami benar-benar mengunci, hanya bertahan, terutama di babak kedua, pertahanan kami benar-benar luar biasa,” kata Jovicic dalam konferensi pers pasca laga, Kamis 20 Juli 2023.

“Para pemain tetap melangkah maju setelah kehilangan Brandon, saya sangat bangga dengan pemain-pemain saya,” lanjutnya.

Salah satu pujian khusus diberikan kepada Reza Guntara yang menjadi top skor dalam laga ini. Tampil dengan performa sensasional, Reza mampu menyumbangkan 26 poin, tujuh rebound, dan satu assistnya.

“Orang ini (Reza Guntara) adalah MVP yang luar biasa malam ini dengan 26 poin, membuat tembakan besar demi tembakan besar, membuka ruang, karena begitulah dia sepanjang musim dan saya sangat bangga padanya,” jelas Jovicic.

Pelatih asal Serbia itu pun mengaku sangat bangga dengan mentalitas luar biasa yang ditampilkan timnya pada pertandingan hari ini. Jovicic sangat senang karena Prawira Bandung sangat kuat sebagai sebuah tim.

“Saya hanya berpikir di babak kedua kami benar-benar baru saja berkumpul dan mengatakan kami kehilangan pemain terbaik kami, tetapi kami masih tim yang bagus dan kami masih bisa melakukan ini bersama malam ini. Itu membuat saya sangat bangga sebagai pelatih,” jelas Jovicic.

“Karena itu menunjukkan chemistry tim ini, itu menunjukkan ketangguhan tim ini, itu menunjukkan ketangguhan mental tim ini, jadi saya sangat bangga akan hal itu,” lanjutnya.

“Dan sejujurnya, saya bahkan tidak berpikir kami memainkan permainan terhebat, saya pikir kami melakukan banyak hal yang dapat kami perbaiki dan perbaiki, dan pertahanan serta rotasi kami ada di semua tempat dan hal-hal seperti ini,” tuturnya.