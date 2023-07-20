Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Wakili Indonesia, Silviana Lu dan Annita Kanjaya Bakal Tampil di di WCBS Continental Teams Championship 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:14 WIB
Wakili Indonesia, Silviana Lu dan Annita Kanjaya Bakal Tampil di di WCBS Continental Teams Championship 2023
Dua pebiliar Indonesia, Silviana Lu dan Annita Kanjaya bakal tampil di WCBS Continental Teams Championships 2023. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

ANKARA – Indonesia mengirimkan dua pebiliar wanita bernama Silviana Lu asal Papua dan Annita Kanjaya yang berasal dari Jawa Barat untuk tampil kejuaraan dunia biliar bertajuk WCBS Continental Teams Championship 2023 di Turki. Ikutsertanya Silviana Lu dan Annita Kanjaya diharapkan dapat membuat Indonesia semakin terkenal di turnamen biliar level dunia.

Sebagai informasi, World Confederation of Billiards Sports (WCBS) merupakan ajang unggulan bagi para pebiliar dari seluruh dunia untuk bersaing dalam berbagai nomor. Pada kejuaraan kali ini, terdapat 48 peserta dari berbagai benua yang akan memperebutkan gelar juara.

Pasa peserta tersebut akan dibagi menjadi 6 tim, yang terdiri dari 2 tim Eropa, 2 tim Asia, 1 tim Amerika, dan 1 tim dari Afrika. Setiap tim akan berkompetisi di 4 nomor berbeda, yakni Pool, Heyball, Carom, dan Snoker.

Silviana Lu dan Annita Kanjaya akan turut ambil bagian dalam nomor Pool dan mereka akan berlaga di tim Asia yang berbeda. Kedua pebiliar Indonesia ini bersemangat untuk memberikan performa terbaik mereka dan bersaing di grup masing-masing untuk meraih hasil yang gemilang.

Dua pebiliar Indonesia bakal tampil di WCBS Continental Teams Championships 2023

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua II PB POBSI, Fadil Nasution, memberikan dukungan untuk kedua atlet Indonesia yang terpilih mewakili benua Asia di kejuaraan dunia ini. Ia berharap pencapaian mereka akan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Indonesia dan membawa prestasi gemilang yang membanggakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement