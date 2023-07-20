Wakili Indonesia, Silviana Lu dan Annita Kanjaya Bakal Tampil di di WCBS Continental Teams Championship 2023

ANKARA – Indonesia mengirimkan dua pebiliar wanita bernama Silviana Lu asal Papua dan Annita Kanjaya yang berasal dari Jawa Barat untuk tampil kejuaraan dunia biliar bertajuk WCBS Continental Teams Championship 2023 di Turki. Ikutsertanya Silviana Lu dan Annita Kanjaya diharapkan dapat membuat Indonesia semakin terkenal di turnamen biliar level dunia.

Sebagai informasi, World Confederation of Billiards Sports (WCBS) merupakan ajang unggulan bagi para pebiliar dari seluruh dunia untuk bersaing dalam berbagai nomor. Pada kejuaraan kali ini, terdapat 48 peserta dari berbagai benua yang akan memperebutkan gelar juara.

Pasa peserta tersebut akan dibagi menjadi 6 tim, yang terdiri dari 2 tim Eropa, 2 tim Asia, 1 tim Amerika, dan 1 tim dari Afrika. Setiap tim akan berkompetisi di 4 nomor berbeda, yakni Pool, Heyball, Carom, dan Snoker.

Silviana Lu dan Annita Kanjaya akan turut ambil bagian dalam nomor Pool dan mereka akan berlaga di tim Asia yang berbeda. Kedua pebiliar Indonesia ini bersemangat untuk memberikan performa terbaik mereka dan bersaing di grup masing-masing untuk meraih hasil yang gemilang.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua II PB POBSI, Fadil Nasution, memberikan dukungan untuk kedua atlet Indonesia yang terpilih mewakili benua Asia di kejuaraan dunia ini. Ia berharap pencapaian mereka akan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Indonesia dan membawa prestasi gemilang yang membanggakan.