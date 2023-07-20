Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Lengkap Timnas Voli Putra Indonesia SEA V League 2023: Ditantang Thailand di Laga Penutup!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:49 WIB
Jadwal Lengkap Timnas Voli Putra Indonesia SEA V League 2023: Ditantang Thailand di Laga Penutup!
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: ANTARA)
A
A
A

JADWAL lengkap Timnas Voli Putra Indonesia SEA V League 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Dalam seri I yang digelar pada 21-23 Juli 2023 di Indonesia dan seri II pada 28-30 Juli 2023 di Filipina, Timnas Voli Putra Indonesia ditantang Thailand di laga penutup!

Timnas Voli Putra Indonesia SEA V League 2023 untuk pertama kalinya bakal mentas di SEA V League 2023. Turnamen Liga Voli se-Asia Tenggara tahun ini sendiri menjadi edisi pertama di nomor putra yang diselenggarakan oleh Federasi Voli Asia Tenggara (SEAVA).

Peserta SEA V League 2023 terdiri dari empat negara, yakni Timnas Voli Putra Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Berdasarkan urutan ranking voli dunia, Timnas Voli Putra Indonesia menjadi yang terendah dengan menempati peringkat ke-68, sedangkan Vietnam ke-56, Thailand ke-58, dan Filipina ke-59.

SEA V League 2023 ini menggunakan sistem kompetisi penuh. Nantinya, masing-masing negara termasuk Timnas Voli Putra Indonesia akan bertemu dengan tiga lawan di tiap seri yang dijalankan dalam dua seri dengan total sebanyak enam kali.

Jakarta LavAni wakili Indonesia di SEA V League 2023

Untuk seri pertama, SEA V League 2023 bakal digelar di Padepokan Voli Sentul, Bogor, yang dimulai pada Jumat-Minggu, 21-23 Juli 2023. Kemudian seri kedua, ajang ini akan dilangsungkan di Manila, Filipina pada 28-30 Juli 2023.

Di SEA V League 2023, Timnas Voli Putra Indonesia berafiliasi dengan klub voli Jakarta Lavani yang merupakan juara Proliga 2023. Dari 18 pemain yang dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia, 11 di antaranya berasal dari klub voli asal Jakarta itu.

