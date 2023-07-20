Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Wakil Tuan Rumah di 16 Besar Korea Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:58 WIB
Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Wakil Tuan Rumah di 16 Besar Korea Open 2023
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
YEOSU – Perjalanan tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung di Korea Open 2023 terhenti di babak 16 besar, pada Kamis (20/7/2023). Usai laga, Gregoria pun mengungkapkan apa penyebab utama dirinya kalah dari wakil tuan rumah, Sim Yu Jin.

Ya, pada babak 16 besar itu, Gregoria dibuat tak berdaya oleh Sim Yu Jin hingga kalah dua gim langsung. Tepatnya, Gregoria kalah dengan skor 20-22 dan 17-21.

Mentas di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Gregoria menjalani pertarungan sengit dengan Sim Yu Jin sejak awal pertandingan. Sempat memim 6-3, pemain ranking delapan dunia itu berhasil dikejar oleh Sim Yu Jin, yang berbalik unggul 12-8 setelah interval.

Selepas itu, pemain kelahiran Wonogiri tersebut mampu menyamakan kedudukan menjadi 12-12 dan skor imbang terus terjadi hingga menginjak angka 20-20. Sayangnya, dia kurang fokus di poin-poin kritis sehingga kalah 20-22 di gim pertama.

Gregoria Mariska Tunjung

Pada gim kedua, Gregoria mampu memimpin di angka 7-4, 10-7 dan kemudian 13-11. Namun, dia banyak melakukan kesalahan sendiri setelah jeda sehingga Sim Yu Jin bisa menyamakan skor menjadi 12-12 dan terus memimpin di angka 20-14 sampai akhirnya menang 21-17.

