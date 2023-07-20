Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Korea Open 2023: Hanya Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Lolos ke Perempatfinal!

YEOSU – Hasil lengkap wakil Indonesia di 16 besar Korea Open 2023 telah diketahui. Sebanyak 6 wakil Tanah Air sudah beraksi di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Kamis (20/7/2023) dan hasilnya hanya ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang lolos ke perempatfinal.

Ya, Fajar/Rian kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang ada di turnamen super 500 tersebut. Fajar/Rian lolos ke perempatfinal usai mengalahkan wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Fajar/Rian pun bisa dikatakan menang mudah atas lawannya tersebut. Sebagai unggulan pertama, Fajar/Rian menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-15.

Sayangnya, hasil manis Fajar/Rian itu tidak dapat diikuti oleh wakil Indonesia lainnya, termasuk dari ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Pramudya/Yeremia langsung dihadapkan dengan unggulan kelima asal Jepang, yakni Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Mereka pun tumbang dengan angka kembar, 15-21 dan 15-21.

Lalu dua wakil tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani pun kompak dikalahan wakil tuan rumah. Gregoria tepatnya dihajar dua gim langsung oleh Sim Yu-jin dengan skor 20-22 dan 17-21.

Sementara Putri Kusuma Wardani atau biasa dipanggil Putri KW tumbang oleh An Se-young. Putri KW kalah dengan skor 7-21 dan 12-21 dari unggulan kedua asal Korea Selatan tersebut.