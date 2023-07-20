Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Korea Open 2023: Hanya Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Lolos ke Perempatfinal!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:45 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar Korea Open 2023: Hanya Fajar Alfian/Rian Ardianto yang Lolos ke Perempatfinal!
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
YEOSU – Hasil lengkap wakil Indonesia di 16 besar Korea Open 2023 telah diketahui. Sebanyak 6 wakil Tanah Air sudah beraksi di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Kamis (20/7/2023) dan hasilnya hanya ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang lolos ke perempatfinal.

Ya, Fajar/Rian kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang ada di turnamen super 500 tersebut. Fajar/Rian lolos ke perempatfinal usai mengalahkan wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Fajar/Rian pun bisa dikatakan menang mudah atas lawannya tersebut. Sebagai unggulan pertama, Fajar/Rian menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-15.

Sayangnya, hasil manis Fajar/Rian itu tidak dapat diikuti oleh wakil Indonesia lainnya, termasuk dari ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Pramudya/Yeremia langsung dihadapkan dengan unggulan kelima asal Jepang, yakni Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Mereka pun tumbang dengan angka kembar, 15-21 dan 15-21.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Lalu dua wakil tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani pun kompak dikalahan wakil tuan rumah. Gregoria tepatnya dihajar dua gim langsung oleh Sim Yu-jin dengan skor 20-22 dan 17-21.

Sementara Putri Kusuma Wardani atau biasa dipanggil Putri KW tumbang oleh An Se-young. Putri KW kalah dengan skor 7-21 dan 12-21 dari unggulan kedua asal Korea Selatan tersebut.

