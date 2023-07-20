Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2023: Dijegal An Se-young, Putri KW Tumbang di 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:16 WIB
Hasil Korea Open 2023: Dijegal An Se-young, Putri KW Tumbang di 16 Besar
Putri KW gagal di babak 16 besar Korea Open 2023/Foto: PBSI
A
A
A

TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, terpaksa harus tumbang di babak 16 besar Korea Open 2023. Pasalnya, dia harus takluk dari jagoan tuan rumah, An Se Young, dengan skor 7-21 dan 12-21.

Atas hasil tersebut, atlet yang akrab disapa Putri KW itu gagal melaju ke babak perempatfinal turnamen level Super 500 itu. Se Young akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan lainnya, Sim Yu Jin.

 An Se-young

Berlaga di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Kamis (20/7/2023) sore WIB, Putri KW tertinggal 0-2 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Setelah itu, dirinya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Seusai skor imbang itu, Se Young terus melesat dan kembali unggul menjadi 5-2. Putri KW sempat menempel ketat perolehan poin dengan skor 4-5, tetapi kemudian wakil tuan rumah kembali menjauh hingga skor 10-5.

 BACA JUGA:

Sempat tertahan di poin ke-10, Se Young kemudian tancap gas dan meraih sebelas poin berturut-turut dan menuntaskan gim pertama. Putri KW harus rela kehilangan gim pertama dengan skor 7-21.

Mencoba bangkit, Putri KW tampil ngegas pada awal gim kedua dan mampu unggul 3-1 terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah itu Se Young meraih enam poin berturut-turut dan membalikkan keadaan menjadi 7-3.

Halaman:
1 2
