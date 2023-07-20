Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2023: Dihadang Wakil Tuan Rumah, Gregoria Mariska Tunjung Terhenti di 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:50 WIB
Hasil Korea Open 2023: Dihadang Wakil Tuan Rumah, Gregoria Mariska Tunjung Terhenti di 16 Besar
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

YEOSU - Perjalanan Gregoria Mariska Tunjung di Korea Open 2023 dipastikan terhenti di babak 16 besar. Pasalnya tunggal putri Indonesia tersebut tumbang saat menghadapi wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin usai berjuang selama 36 menit.

Tepatnya Gregoria kalah dua gim langsung, dengan skor 20-22 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Laga yang digelar di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, itu berlangsung ketat pada poin-poin awal gim pertama. Skor terus berimbang dengan 1-1, 2-2, dan 3-3.

Gregoria kemudian mampu unggul dengan skor 5-3 dan 6-4. Laga kembali berlangsung sengit dengan kedudukan yang terus berimbang hingga 9-9.

Gregoria Mariska Tunjung

Setelah skor yang terus berimbang, Yu Jin kemudian kembali membalikkan keadaan menjadi 12-9. Namun, lagi-lagi Gregoria mampu membuat pertandingan menjadi sengit dengan menyamakan kedudukan 12-12 dan 13-13.

Kedua pebulutangkis itu kemudian bergantian merebut poin dengan skor yang terus imbang hingga 20-20. Pada akhirnya, Yu Jin menuntaskan gim pertama dengan kemenangan 22-20.

Duel kembali berjalan ketat pada awal gim kedua dengan skor yang terus imbang hingga 4-4. Akan tetapi, setelah itu Gregoria melesat dan mampu terus unggul hingga 13-11.

Telusuri berita Sport lainnya
