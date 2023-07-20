5 Prestasi Bulu Tangkis Dunia yang Tercatat di Guinness World Records, Nomor 1 Ungguli Smash Tercepat yang Dimiliki Anthony Ginting!

SEBANYAK 5 prestasi bulu tangkis dunia yang tercatat di Guinness World Records akan diulas Okezone di artikel ini. Dari kelima prestasi tersebut, salah satu di antaranya berhasil mengungguli smash tercepat yang dimiliki tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting!

Sekadar diketahui, Guinness World Records yang dikenal sebagai The Guinness Book of Records sejak didirikan 1955 hingga 1999 itu merupakan buku referensi yang diterbitkan setiap tahun yang mencantumkan rekor dunia. Baik pencapaian manusia maupun dunia alam yang ekstrem secara alami.

Dari sekian banyak hal, cabang olahraga bulu tangkis termasuk yang tercatat di dalam Guinness World Records dengan sejumlah prestasinya. Lantas, apa saja prestasi bulu tangkis dunia yang tercatat di Guinness World Records?

Berikut 5 Prestasi Bulu Tangkis Dunia yang Tercatat di Guinness World Records:

5. Kemenangan Berturut-turut di Piala Sudirman

Kemenangan berturut-turut di Piala Sudirman yang diraih oleh China membuat negara tersebut tercantum dalam Guinness World Records. Tercatat, China sukses enam kali menjuarai Piala Sudirman secara beruntun mulai dari tahun 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015.

Dominasi China sempat dihentikan oleh Korea Selatan pada Piala Sudirman 2017. Namun setelah itu, Negeri Tirai Bambu tersebut kembali tampil mendominasi kembali menjadi juara sejak Piala Sudirman 2019, 2021, dan 2023. Total, China telah mengoleksi 13 gelar Piala Sudirman sejak pertama kali diperebutkan pada tahun 1989.

4. Peraih Gelar Tunggal Putra Terbanyak di BWF Super Series Finals Masters

Peraih gelar tunggal putra terbanyak di BWF Super Series Finals Masters dimenangkan oleh legenda tunggal putra Malaysia, Lee Chong Wei. Ia meraih gelar BWF Super Series Finals dengan tiga gelar yang diraihnya secara berturut-turut di tahun 2008, 2009 dan 2010.

Pada tahun 2008, Lee Chong Wei meraih gelar pertama di Super Series Finals usai mengalahkan Peter Gade. Lalu di tahun 2009, ia mengalahkan Park Sung-hwan. Kemudian di tahun 2010, Lee Chong Wei kembali mengkandaskan legenda Denmark, Peter Gade untuk merengkuh gelar ketiga Super Series Finalsnya