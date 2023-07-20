PBSI Ramal Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Lolos ke Final Korea Open 2023, Badminton Lovers: Tanda-Tanda Juara!

FEDERASI Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) meramal Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan lolos ke final Korea Open 2023. Menanggapi ramalan PBSI itu, Badminton Lovers Indonesia menyebut hal hal itu sebagai tanda-tanda Prayer -julukan Pramudya/Yeremia- bakal juara!

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan berhasil meraih hasil positif di babak 32 besar Korea Open 2023. Ganda putra peringkat 25 dunia itu sukses mengalahkan wakil Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede. dengan skor 21-18, 21-16 di Jinnam Stadium, Yeosu, Selasa 18 Juli 2023.

Usai laga tersebut, PBSI seakan meramal Pramudya/Yeremia lolos ke final Korea Open 2023 setelah menang atas Jeppe Bay/Lasse Molhede di 32 besar Korea Open. Pernyataan itu disampaikan PBSI di akun Twitter resminya.

“Pramudya/Yeremia kalahkan pasangan Denmark dan maju ke babak 1 besar. Good work guys!” tulis akun Twitter resmi PBSI, dikutip Kamis (20/7/2023).

Pernyataan PBSI di atas sontak membuat Badminton Lovers bertanya-tanya. Tampaknya, PBSI salah menuliskan keterangan babak 1 besar (final), di mana seharusnya adalah babak 16 besar.