HOME SPORTS NETTING

Kabar Terkini Febby Angguni, sang Penakluk Ratchanok Intanon yang Berhijrah dan Bisnis Pakaian Olahraga Muslim

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:51 WIB
Kabar Terkini Febby Angguni, sang Penakluk Ratchanok Intanon yang Berhijrah dan Bisnis Pakaian Olahraga Muslim
Febby Angguni kini beralih jualan pakaian muslim/Foto: Istimewa
A
A
A

KABAR terkini Febby Angguni, sang penakluk Ratchanok Intanon yang berhijrah dan berbisnis pakaian olahraga muslim akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Febby Angguni adalah mantan tunggal putri Indonesia jebolan klub PB Djarum.

Atlet kelahiran Bandung itu terpilih untuk bergabung dengan Pelatnas PBSI ketika dia berusia 14 tahun. Pada usia 17 tahun, Febby Angguni memenangkan gelar internasional senior pertamanya di Malaysia International Challenge 2008.

 Ratchanok Intanon

Dalam sejarahnya, Febby Angguni pernah menaklukkan ratu bulu tangkis Thailand yakni Ratchanok Intanon. Tepatnya saat di level junior. Dia bisa mengalahkan Ratchanok Intanon di Thailand International Series 2008 dengan skor 21-17, 21-15.

Namun sampai saat ini, rekor pertemuan Febby dengan Intanon masih imbang 1-1. Sebab, Intanon membalas kekalahannya dari Febby saat bertemu di turnamen Singapura Asian Satellite 2008 dengan skor 21-15, 16-21, 21-15.

 BACA JUGA:

Febby Angguni sendiri pernah meraih sejumlah gelar juara seperti Auckland International 2009, Kharkiv International 2013, Belgian International 2013, India International 2013, USM Indonesia International 2014 hingga Finnish International 2015.

Sayangnya, perempuan kelahiran Bandung 8 Juli 1991 itu menjadikan Hungarian International Championships 2019 sebagai turnamen international terakhirnya sebagai pebulu tangkis. Ia sempat diduga mengalami masalah rumah tangga setelah menikah pada 2019 dan bercerai pada 2020.

