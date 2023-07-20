Hasil Korea Open 2023: Tak Berdaya Lawan Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Praveen Jordan/Melati Daeva Gugur di 16 Besar

HASIL Korea Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, pun dipastikan gagal melaju ke babak perempatfinal Korea Open 2023.

Pasalnya, Praveen/Melati tak berdaya melawan jagoan China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, di babak 16 besar Korea Open 2023. Berlaga di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Kamis (20/7/2023) pagi WIB, pasangan berjuluk Honney Couple itu kalah dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Praveen/Melati sebenarnya membuka laga dengan apik. Mereka berhasil merebut poin pertama sehingga unggul 1-0.

Namun setelah itu, Zheng/Huang bisa langsung menyamakan kedudukan. Kejar-kejaran angka pun sempat tersaji di awal, di mana kedudukan berimbang dari 1-1 dan kemudian 2-2.

Setelah itu, Zheng/Huang perlahan memperjauh keunggulannya. Mereka meninggalkan pasangan Indonesia dengan skor 5-3 dan 8-5. Kondisi ini terus dipertahankan ganda campuran nomor 1 dunia itu hingga menyentuh interval dengan skor 11-7.

Usai interval, Zheng/Huang makin tak terbendung. Praveen/Melati kesulitan merebut poin hingga harus tertinggal 9-13 dan 10-15.

Praveen/Melati sempat memberi perlawanan sehingga menempel ketat perolehan poin sang lawan menjadi 15-16, tetapi setelah itu Zheng/Huang menggila lagi. Mereka pun menang dengan skor 21-16.