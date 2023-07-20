Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2023: Tak Berdaya Lawan Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Praveen Jordan/Melati Daeva Gugur di 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |08:10 WIB
Hasil Korea Open 2023: Tak Berdaya Lawan Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Praveen Jordan/Melati Daeva Gugur di 16 Besar
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kala berlaga. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

HASIL Korea Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, pun dipastikan gagal melaju ke babak perempatfinal Korea Open 2023.

Pasalnya, Praveen/Melati tak berdaya melawan jagoan China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, di babak 16 besar Korea Open 2023. Berlaga di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Kamis (20/7/2023) pagi WIB, pasangan berjuluk Honney Couple itu kalah dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 17-21.

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Jalannya Pertandingan

Praveen/Melati sebenarnya membuka laga dengan apik. Mereka berhasil merebut poin pertama sehingga unggul 1-0.

Namun setelah itu, Zheng/Huang bisa langsung menyamakan kedudukan. Kejar-kejaran angka pun sempat tersaji di awal, di mana kedudukan berimbang dari 1-1 dan kemudian 2-2.

Setelah itu, Zheng/Huang perlahan memperjauh keunggulannya. Mereka meninggalkan pasangan Indonesia dengan skor 5-3 dan 8-5. Kondisi ini terus dipertahankan ganda campuran nomor 1 dunia itu hingga menyentuh interval dengan skor 11-7.

Usai interval, Zheng/Huang makin tak terbendung. Praveen/Melati kesulitan merebut poin hingga harus tertinggal 9-13 dan 10-15.

Praveen/Melati sempat memberi perlawanan sehingga menempel ketat perolehan poin sang lawan menjadi 15-16, tetapi setelah itu Zheng/Huang menggila lagi. Mereka pun menang dengan skor 21-16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851574/melihat-momen-pebulu-tangkis-kontroversi-india-satwiksairaj-rankireddy-lakukan-smash-kilat-tercepat-500-km-jam-di-korea-open-2023-lfbJHWJQTO.jpg
Melihat Momen Pebulu Tangkis Kontroversi India Satwiksairaj Rankireddy Lakukan Smash Kilat Tercepat 500 Km/Jam di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851014/coach-aryono-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-fajar-alfian-rian-ardianto-juara-di-korea-open-2023-RrMVxik8gN.jpg
Coach Aryono Temukan Hal Positif dari Kegagalan Fajar Alfian/Rian Ardianto Juara di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851004/reaksi-kocak-fajar-alfian-saat-lihat-rian-ardianto-gagal-kembalikan-pukulan-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-muwWV2qTBu.jpg
Reaksi Kocak Fajar Alfian saat Lihat Rian Ardianto Gagal Kembalikan Pukulan Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850949/reaksi-fajar-alfian-rian-ardianto-usai-gagal-revans-atas-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-Dn6ZuFniEM.jpg
Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Gagal Revans atas Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850948/meski-gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-sebut-permainannya-sudah-cukup-baik-dari-turnamen-sebelumnya-QK2Yzo7x9E.jpg
Meski Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sebut Permainannya Sudah Cukup Baik dari Turnamen Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850872/gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-pasang-target-ini-di-japan-open-2023-PW0ESQ9vtw.jpg
Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Pasang Target Ini di Japan Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement