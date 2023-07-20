Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming 16 Besar Korea Open 2023: Ada Fajar Alfian/Rian Ardianto, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |07:17 WIB
Link Live Streaming 16 Besar Korea Open 2023: Ada Fajar Alfian/Rian Ardianto, Klik di Sini!
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

LINK live streaming 16 besar Korea Open 2023 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan menampilkan sederet aksi pemain Indonesia, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, pada Kamis (20/7/2023) mulai pukul 07.00 WIB ini dapat disaksikan secara live streaming di RCTI+.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, Korea Open 2023, terus berlanjut. Memasuki babak 16 besar, ada 6 wakil yang siap berlaga.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Salah satunya adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka akan melawan wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, untuk memperebutkan tiket ke babak perempatfinal.

Sebelumnya, Fajar/Rian sudah bertemu 6 kali dengan wakil Taiwan itu. Catatan manis pun berhasil diukir wakil Indonesia karena menang 5 kali atas Lu/Yang. Teranyar, mereka menang di pertemuan terakhir yang tersaji di perempatfinal Denmark Open 2022 dengan skor 21-12 dan 21-15.

Selain Fajar/Rian, ada 1 wakil lagi di sektor ganda putra yang akan berlaga hari ini. Mereka adalah Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Pramudya/Yeremia akan melawan unggulan kelima asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di partai ke-10 pada court 1. Sejauh ini, kedua pasangan tersebut sudah bertemu 3 kali. Pramudya/Yeremia pun kalah secara rekor pertemuan dengan skor 1-2. Tetapi, kemenangan teranyar didapat di pertemuan terakhir mereka pada ajang Badminton Asia Championship 2022 dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-19.

Beralih ke ganda campuran, ada pasangan non-pelatnas, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang akan melawan wakil tuan rumah yang berstatus unggulan keenam, yakni Seo Seung-jae/Chae Yu-jung.

Duel Dejan/Gloria melawan ganda Korsel itu akan menjadi partai pertama di court 1. Dejan/Gloria tentunya bertekad meraih kemenangan demi membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya yang tersaji di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Kala itu, Seo/Chae menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851574/melihat-momen-pebulu-tangkis-kontroversi-india-satwiksairaj-rankireddy-lakukan-smash-kilat-tercepat-500-km-jam-di-korea-open-2023-lfbJHWJQTO.jpg
Melihat Momen Pebulu Tangkis Kontroversi India Satwiksairaj Rankireddy Lakukan Smash Kilat Tercepat 500 Km/Jam di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851014/coach-aryono-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-fajar-alfian-rian-ardianto-juara-di-korea-open-2023-RrMVxik8gN.jpg
Coach Aryono Temukan Hal Positif dari Kegagalan Fajar Alfian/Rian Ardianto Juara di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851004/reaksi-kocak-fajar-alfian-saat-lihat-rian-ardianto-gagal-kembalikan-pukulan-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-muwWV2qTBu.jpg
Reaksi Kocak Fajar Alfian saat Lihat Rian Ardianto Gagal Kembalikan Pukulan Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850949/reaksi-fajar-alfian-rian-ardianto-usai-gagal-revans-atas-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-Dn6ZuFniEM.jpg
Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Gagal Revans atas Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850948/meski-gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-sebut-permainannya-sudah-cukup-baik-dari-turnamen-sebelumnya-QK2Yzo7x9E.jpg
Meski Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sebut Permainannya Sudah Cukup Baik dari Turnamen Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850872/gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-pasang-target-ini-di-japan-open-2023-PW0ESQ9vtw.jpg
Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Pasang Target Ini di Japan Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement