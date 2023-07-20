Link Live Streaming 16 Besar Korea Open 2023: Ada Fajar Alfian/Rian Ardianto, Klik di Sini!

LINK live streaming 16 besar Korea Open 2023 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan menampilkan sederet aksi pemain Indonesia, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, pada Kamis (20/7/2023) mulai pukul 07.00 WIB ini dapat disaksikan secara live streaming di RCTI+.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, Korea Open 2023, terus berlanjut. Memasuki babak 16 besar, ada 6 wakil yang siap berlaga.

Salah satunya adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Mereka akan melawan wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han, untuk memperebutkan tiket ke babak perempatfinal.

Sebelumnya, Fajar/Rian sudah bertemu 6 kali dengan wakil Taiwan itu. Catatan manis pun berhasil diukir wakil Indonesia karena menang 5 kali atas Lu/Yang. Teranyar, mereka menang di pertemuan terakhir yang tersaji di perempatfinal Denmark Open 2022 dengan skor 21-12 dan 21-15.

Selain Fajar/Rian, ada 1 wakil lagi di sektor ganda putra yang akan berlaga hari ini. Mereka adalah Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Pramudya/Yeremia akan melawan unggulan kelima asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di partai ke-10 pada court 1. Sejauh ini, kedua pasangan tersebut sudah bertemu 3 kali. Pramudya/Yeremia pun kalah secara rekor pertemuan dengan skor 1-2. Tetapi, kemenangan teranyar didapat di pertemuan terakhir mereka pada ajang Badminton Asia Championship 2022 dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-19.

Beralih ke ganda campuran, ada pasangan non-pelatnas, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang akan melawan wakil tuan rumah yang berstatus unggulan keenam, yakni Seo Seung-jae/Chae Yu-jung.

Duel Dejan/Gloria melawan ganda Korsel itu akan menjadi partai pertama di court 1. Dejan/Gloria tentunya bertekad meraih kemenangan demi membalas kekalahan di pertemuan sebelumnya yang tersaji di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Kala itu, Seo/Chae menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17.