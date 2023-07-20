Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fadillah Arbi Aditama Juara di FIM JuniorGP Barcelona 2023, Ganjar Pranowo Bangga Putra Purworejo Mendunia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:26 WIB
Fadillah Arbi Aditama Juara di FIM JuniorGP Barcelona 2023, Ganjar Pranowo Bangga Putra Purworejo Mendunia
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertemu dengan pemenang FIM JuniorGP Barcelona 2023, Fadillah Arbi Aditama. (Foto: Andhika Khoiru/MPI)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bangga melihat putra Purworejo, bertemu Fadillah Arbi Aditama berhasil menjadi pemenang di balapan FIM Motor JuniorGP Barcelona 2023. Ganjar menyempatkan diri mengundang Arbi dan menyampaikan rasa bangganya kepada pembalap muda Indonesia tersebut.

Ganjar yang baru saja tiba usai berkegiatan di Solo, mengenang pertemuan pertamanya kala Arbi merintis karier internasionalnya. Kini, perjumpaan tak kalah membanggakan karena Arbi membawa serta piala yang didapatnya di Spanyol, pada Minggu, 16 Juli 2023 lalu.

“Ingat banget dulu kamu masih kecil, SMP ya waktu itu. Wah HP saya kemarin banjir dikirimi pesan dari tetangga di Purworejo,” kata Ganjar saat kembali bertemu Arbi, Kamis (20/7/2023) petang.

Kala itu sekira tiga tahun yang lalu, Ganjar mengundang Arbi secara khusus ke rumah jabatannya di Semarang. Sesaat sebelum berlaga di Asia Talent Cup tahun 2020.

Banyak hal diperbincangkan Ganjar dan Arbi pada petang itu. Mulai dari perasaan saat balapan, lawan terberat, jumlah pebalap yang bertanding hingga persiapan Arbi untuk race berikutnya.

“Kalau lawan paling berat dari Spanyol dan Italia. Arbi termasuknya enggak diperhitungkan karena start race di belakang dan jarang bisa ke depan,” ucap pelajar SMAN 1 Purworejo tersebut.

“Terus gimana ceritanya sampai akhirnya bisa juara gitu. Pasti ngebut banget ya,” kata Ganjar tertawa.

Ganjar Pranowo bersama Fadillah Arbi

“Waktu race itu yakin dan percaya diri sama motor dan tim jadi bisa (juara),” sahut Arbi.

Ganjar, yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo itu,mengaku kagum saat melihat cuplikan kemenangan Arbi pada race tersebut. Menurutnya, mental juara sudah terlihat saat putra pasangan Roby Yuda dan Anggi Putri itu naik podium.

“Tentu saja saya ikut senang bangga, saya browsing di beberapa tempat dan dikirimi sama keluarganya Arbi dan saya posting di IG saya dan kita bangga betul,” usai pertemuan.

Lebih lanjut, Ganjar mengaku bangga mendengar Arbi yang ternyata tak diperhitungkan, justru mampu membuktikan sebaliknya. Gubernur Jateng dua periode itu berharap Arbi bisa menginspirasi remaja lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement