Fadillah Arbi Aditama Juara di FIM JuniorGP Barcelona 2023, Ganjar Pranowo Bangga Putra Purworejo Mendunia

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bangga melihat putra Purworejo, bertemu Fadillah Arbi Aditama berhasil menjadi pemenang di balapan FIM Motor JuniorGP Barcelona 2023. Ganjar menyempatkan diri mengundang Arbi dan menyampaikan rasa bangganya kepada pembalap muda Indonesia tersebut.

Ganjar yang baru saja tiba usai berkegiatan di Solo, mengenang pertemuan pertamanya kala Arbi merintis karier internasionalnya. Kini, perjumpaan tak kalah membanggakan karena Arbi membawa serta piala yang didapatnya di Spanyol, pada Minggu, 16 Juli 2023 lalu.

“Ingat banget dulu kamu masih kecil, SMP ya waktu itu. Wah HP saya kemarin banjir dikirimi pesan dari tetangga di Purworejo,” kata Ganjar saat kembali bertemu Arbi, Kamis (20/7/2023) petang.

Kala itu sekira tiga tahun yang lalu, Ganjar mengundang Arbi secara khusus ke rumah jabatannya di Semarang. Sesaat sebelum berlaga di Asia Talent Cup tahun 2020.

Banyak hal diperbincangkan Ganjar dan Arbi pada petang itu. Mulai dari perasaan saat balapan, lawan terberat, jumlah pebalap yang bertanding hingga persiapan Arbi untuk race berikutnya.

“Kalau lawan paling berat dari Spanyol dan Italia. Arbi termasuknya enggak diperhitungkan karena start race di belakang dan jarang bisa ke depan,” ucap pelajar SMAN 1 Purworejo tersebut.

“Terus gimana ceritanya sampai akhirnya bisa juara gitu. Pasti ngebut banget ya,” kata Ganjar tertawa.

“Waktu race itu yakin dan percaya diri sama motor dan tim jadi bisa (juara),” sahut Arbi.

Ganjar, yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo itu,mengaku kagum saat melihat cuplikan kemenangan Arbi pada race tersebut. Menurutnya, mental juara sudah terlihat saat putra pasangan Roby Yuda dan Anggi Putri itu naik podium.

“Tentu saja saya ikut senang bangga, saya browsing di beberapa tempat dan dikirimi sama keluarganya Arbi dan saya posting di IG saya dan kita bangga betul,” usai pertemuan.

Lebih lanjut, Ganjar mengaku bangga mendengar Arbi yang ternyata tak diperhitungkan, justru mampu membuktikan sebaliknya. Gubernur Jateng dua periode itu berharap Arbi bisa menginspirasi remaja lainnya.