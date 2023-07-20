Masih Begelut dengan Cedera, Alex Rins Dipastikan Belum Bisa Tampil di MotoGP Inggris 2023

PEMILIK Tim LCR Honda, Lucio Cecchinello, memastikan bahwa Alex Rins belum bisa tampil dalam balapan pertama paruh kedua musim ini di MotoGP Inggris 2023. Pembalap asal Spanyol itu masih dibekap cedera.

Rins mengalami kecelakaan yang cukup fatal dalam sprint race MotoGP Italia 2023 pada 10 Juni lalu. Dia terjatuh saat menikung di Tikungan 8 yang membuatnya mengalami patah kaki kiri.

Pembalap asal Spanyol itu pun harus melewati dua rangkaian operasi dalam penanganan kakinya yang patah itu. Dia selalu melaporkan lewat media sosialnya bahwa kondisinya berangsur-angsur membaik.

Sayangnya, Cecchinello mengonfirmasi bahwa mantan bintang Suzuki Ecstar itu masih belum mampu untuk kembali balapan di Sirkuit Silverstone setelah jeda libur musim panas dalam MotoGP Inggris 2023 pada 4-6 Agustus mendatang. Dia belum bisa memastikan kapan ridernya itu bisa mentas lagi musim ini.

BACA JUGA:

"Alex Rins tidak akan berkompetisi di Silverstone. Pemulihannya membuat kemajuan yang sangat baik. Tapi saya tidak tahu kapan dia bisa balapan lagi dan kapan dia akan kembali," Kata Cecchinello dilansir dari Speedweek, Rabu (19/7/2023).

Cecchinello memprediksi Rins baru akan mulai berjalan lagi pada pekan pertama Agustus nanti. Alhasil, setelah itu barulah pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui kapan dia bisa membalap lagi. Kemungkinan besarnya adalah dalam balapan MotoGP Austria 2023 atau Catalan 2023.