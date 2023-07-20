Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Bintang Philadelphia 76ers James Harden Disebut Bakal Lakukan Segala Cara Demi Gabung Los Angeles Clippers di NBA 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:30 WIB
Bintang Philadelphia 76ers James Harden Disebut Bakal Lakukan Segala Cara Demi Gabung Los Angeles Clippers di NBA 2023-2024
Pebasket Philadeplhia 76ers, James Harden. (Foto: Instagram/jharden13)
A
A
A

BINTANG Philadelphia 76ers, James Harden, disebut bakal lakukan segala cara demi gabung ke Los Angeles Clippers di NBA 2023-2024. Pebasket 33 tahun itu dinilai tidak peduli soal keinginan Sixers dan sebaliknya ingin bermain untuk Clippers selama NBA 2023-2024.

Diberitakan sebelumnya, James Harden diisukan berencana untuk bertahan di Philadelphia 76ers dengan opsi USD35,6 juta. Namun, Sixers -julukan Philadelphia 76ers- justru ingin melakukan perdagangan guard elit NBA itu dengan harga yang tinggi.

Meskipun, James Harden usianya sudah tidak muda lagi dan keahliannya mulai menurun. Hal itu membuat reputasinya sebagai pelompat jitu nilai perdagangannya anjlok. Di sisi lain, Harden masih dicintai di mantan klubnya yakni Houston Rockets.

James Harden mungkin ingin mencoba peruntungannya di tempat lain di NBA musim depan. Tetapi sebenarnya, kans terbesar bagi Harden untuk memenangkan kejuaraan NBA musim depan mungkin ada di Philadelphia 76ers.

James Harden

Namun, banyak hal telah berubah dengan cepat selama sebulan terakhir. Baru-baru ini, dikabarkan bahwa James Harden lebih memilih untuk diperdagangkan ke Los Angeles Clippers musim panas 2023 ini.

Kabar itu disampaikan oleh jurnalis senior NBA yang bekerja di Yahoo Sports, Jake Fischer. Ia mengklaim James Harden tidak peduli soal keinginan Sixers dan akan melakukan segala cara demi bermain untuk Clippers di NBA 2023-2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement