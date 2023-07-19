Begini Kata Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Hanya Main 2 Menit karena Lawan Cedera di 32 Besar Korea Open 2023

BEGINI kata Fajar Alfian/Rian Ardianto usai hanya main dua menit karena lawan cedera di 32 besar Korea Open 2023. Ganda putra Indonesia tersebut mengatakan bahwa situasi ini tidak sepenuhnya menguntungkan mereka karena juga ada minusnya, yaitu jadi belum bisa beradaptasi dengan lapangan.

Fajri – sebutan Fajar/Rian – hanya bermain dua menit ketika menghadapi wakil tuan rumah, Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol di babk 32 besar Korea Open 2023 di Jinnam S tadiium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (19/7/2023). Sebab, Shin harus mengundurkan diri ketika skor baru 1-1.

Shin mengalami cedera hingga memutuskan untuk mundur dan tak melanjutkan pertandingan. Alhasil, Fajar/Rian keluar sebagai pemenangnya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga.

Pasangan ganda putra nomor satu dunia itu mengaku tak menyangka Shin cedera di awal pertandingan. Dia pun mendoakan sang pemain senior Korea Selatan agar bisa segera pulih.

“Kami tidak menyangka bahwa Shin Baek Cheol masih mengalami cedera dan tadi harus mundur. Kami berharap dia lekas pulih dan bisa kembali bertanding,” kata Rian dikutip dari rilis PBSI, Rabu (19/7/2023).

Rian kemudian mengungkap dua sisi dari situasi ini. Dari sisi positif, Fajar/Rian jadi tak perlu mengeluarkan tenaga. Namun, di sisi lain, mereka juga jadi belum beradaptasi dengan lapangan yang bisa merugikan untuk laga berikutnya di babak 16 besar, yang akan dimainkan Kamis (20/7/2023).