HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 32 Besar Korea Open 2023 Hari Ini: 4 Wakil Lolos, Termasuk Gregoria Mariska

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:31 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 32 Besar Korea Open 2023 Hari Ini: 4 Wakil Lolos, Termasuk Gregoria Mariska
Gregoria Mariska melaju ke babak 16 besar Korea Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di 32 besar Korea Open 2023 hari ini, Rabu (19/7/2023) akan dibahas di sini. Ada empat wakil Merah-Putih yang lolos ke 16 besar, termasuk di antaranya adalah Gregoria Mariska Tunjung.

Dengan demikian, Indonesia memiliki enam wakil di babak 16 besar yang akan digelar Kamis (20/7/2023) esok. Satu wakil lainnya, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, telah lebih dulu lolos pada sejak hari Selasa (18/7/2023) kemarin. Plus, ada Praveen Jordan/Melati Daeva yang menang WO sehingga tak perlu bertanding di 32 besar.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Hari diawali dengan manis oleh pasangan ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle, pada Rabu (19/7/2023) ini. Menghadapi wakil Taiwan, Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang, mereka menang 21-10 dan 20-17 setelah Yang Po-Hsuan mengundurkan diri kareana cedera di poin terakhir.

Kemudian, tunggal putri Putri Kusuma Wardani sukses menang lewat rubber game dengan skor 21-18, 14-21, 21-19. Dia menyingkirkan wakil Malaysia, Goh Jin Wei.

Sayangnya, tren positif tersebut tak mampu diikuti oleh Chico Aura Dwi Wardoyo. Sang tunggal putra takluk dalam pertarungan tiga set kontra Koki Watanabe asal Jepang.

Chico sempat unggul 21-19 di set pertama, namun kalah 19-21 dan 11-21 di dua set berikutnya. Dia merupakan satu-satunya tunggal putra Indonesia di Korea Open 2023. Jadi, tidak ada wakil Indonesia lagi di sektor ini.

Halaman:
1 2
