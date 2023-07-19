Hasil Korea Open 2023: Cuma Main 2 Menit, Fajar Alfian/Rian Ardianto Lolos 16 Besar karena Lawan Retired

HASIL Korea Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto hanya main selama dua menit pada laga 32 besar kontra Ko Sung Hun/Shin Baek Chol karena Shin mengalami cedera.

Pertandingan di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, pada Rabu (19/7/2023) sore WIB tersebut benar-benar berjalan singkat. Sebab, permainan berakhir ketika laga baru berjalan dua menit dalam skor sama kuat 1-1.

Namun demikian, Shin tiba-tiba mengalami cedera. Dia pun mendapatkan perawatan di lapangan hingga wasit mendatanginya untuk meanyakan kondisi.

Akan tetapi, pada akhirnya Shin tak sanggup untuk melanjutkan pertandingan dan Ko/Shin memutuskan untuk mundur. Alhasil, Fajar/Rian dinyatakan keluar sebagai pemenangnya.

Tentunya mundurnya sang duet tuan rumah menjadi sebuah keuntungan bagi pasangan ranking satu dunia itu. Sebab, mereka bisa menghemat tenaga sehingga bisa tampil lebih segar di babak 16 besar.