HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2023: Unggul Duluan, Chico Aura Kena Comeback Wakil Jepang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:25 WIB
Hasil Korea Open 2023: Unggul Duluan, Chico Aura Kena Comeback Wakil Jepang
Chico Aura digugurkan wakil Jepang di Korea Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL Korea Open 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, mengakhiri kiprahnya di babak 32 besar karena kalah dari tunggal putra Jepang, Koki Watanabe.

Chico sempat unggul lebih dulu dengan skor 21-19 di set pertama, namun dia kandas dengan skor 19-21 dan 11-21 pada dua set berikutnya. Dengan demikian, Koki Watanabe lolos ke babak 16 besar dan akan jumpa rekan senegaranya, Kenta Nishimoto.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Bermain di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (19/7/2023) sore WIB, Chico memulai pertandingan dengan buruk sehingga tertinggal 1-4. Namun, perlahan-lahan dia bisa memperbaiki kesalahannya dan mendekat di angka 4-5.

Namun, pemain kelahiran Jayapura tersebut kesulitan untuk keluar dari tekanan lawan. Dia terus berada dalam keadaan tertinggal hingga mencapai interval dengan skor 7-11.

Selepas interval, Chico berusaha keras untuk memangkas ketertinggalannya. Dia pun bisa mendekat di angka 10-11.

Watanabe kembali menjauh pada angka 15-12, namun Chico pantang menyerah hingga mampu menyamakan skor menjadi 17-17. Sang tunggal putra Indonesia malah sukses merebut kemenangan di set pertama dengan skor 21-19.

Di gim kedua, Watanabe langsung tancap gas dengan memimpin 5-0. Dia sukses memanfaatkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Chico.

Setelah itu, Chico mampu mengembangkan permainannya dan mendekat di angka 7-8. Namun, dia lagi-lagi kesulitan untuk mengimbangi permainan Koki sehingga ketinggalan 8-11 di interval gim kedua.

