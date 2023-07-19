Ada Sinyal Pensiun Hendra Setiawan saat Bertemu Legenda Bulu Tangkis Tony Gunawan

ADA sinyal pensiun Hendra Setiawan saat bertemu legenda bulutangkis Tony Gunawan. Pertemuanya keduanya terjadi kala Tony Gunawan datang ke Indonesia.

Tony Gunawan pun menyempatkan diri untuk mengunjungi klub bulutangkis, PB Jaya Raya. Di sana mantan pasangan Candra Wijaya itu bertemu dengan mantan pebulu tangkis seperti Imelda Wigoena, Andriyati Firdasar, hingga Victor Wibowo.

Dalam kunjungan Tony Gunawan itu juga hadir Hendra Setiawan yang merupakan atlet jebolan Jaya Raya. Momen pertemuan keduanya pun diunggah di akun Instagram masing-masing.

Tak hanya itu, momen pertemuan keduanya juga diunggah oleh mantan asisten pelatih ganda putri PBSI yakni Chafidz Yusuf.

Menariknya, dalam unggahan tersebut, Chafidz Yusuf menuliskan sinyal pensiun Hendra Setiawan. Dalam unggahan itu ia menulis harapan agar Hendra Setiawan tak lekas pensiun dari dunia bulu tangkis.

Dalam kolom komentar unggahan pertemuan dengan Tony Gunawan, Hendra Setiawan pun turut membalas harapan Chafidz: “Siap mas, terima kasih”.

Adapun, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memang belum berniat pensiun. Mereka menjadi salah satu ganda putra Indonesia yang bermimpi tampil di Olimpiade Paris 2024.