HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2023: Putri Kusuma Wardani Kandaskan Wakil Malaysia Lewat Duel Sengit

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |14:24 WIB
Hasil Korea Open 2023: Putri Kusuma Wardani Kandaskan Wakil Malaysia Lewat Duel Sengit
Putri Kusuma Wardani sukses melangkah ke babak 16 besar Korea Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Korea Open 2023 akan dibahas di sini. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sukses melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan Goh Jin Wei asal Malaysia.

Pertarungan di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan berlangsung hingga gim ketiga. Putri KW – sapaan akrab Putri Kusuma Wardani – menang dengan skor akhir 21-18, 14-21, dan 21-19.

Putri Kusuma Wardani

Jalannya Pertandingan

Putri KW langsung tancap gas sejak awal pertandingan pada gim pertama. Pebulu tangkis kelahiran Tangerang, Banten itu melancarkan serangan masif dengan kombinasi pukulan smash dan menyilang.

Putri mampu meraih poin beruntun tanpa melalui reli-reli panjang. Menjelang interval gim pertama, Putri sukses mempertahankan performa gemilangnya.

Putri unggul 11-9 pada saat interval. Setelah jeda, Jin Wei berusaha untuk membalikkan keadaan dengan bermain ofensif, namun Putri mampu mempertahankan keunggulannya.

Pada akhirnya, Putri berhasil memenangkan gim pertama dengan skor 21-18. Memasuki gim kedua, Jin Wei nampaknya sudah belajar dari kesalahan. Pebulu tangkis Malaysia itu bermain cenderung hati-hati.

Namun, pola ini justru membuat Putri kewalahan hingga kerap melakukan kesalahan sendiri. Jin Wei sukses mendominasi permainan dan merebut gim kedua dengan kemenangan 21-14.

