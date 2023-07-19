Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Korea Open 2023 di iNews: Fajar Alfian/Rian Ardianto Kunci Gelar Juara?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |09:41 WIB
Fajar/Rian siap berlaga di Korea Open 2023/Foto: MPI
Fajar/Rian siap berlaga di Korea Open 2023/Foto: MPI
A
A
A

JADWAL siaran langsung Korea Open 2023 di iNews akan diulas Okezone di artikel ini. Siaran langsung Korea Open 2023 di iNews akan ditayangkan mulai babak 16 besar hingga final dari Kamis, 20 Juli 2023 sampai Minggu, 23 Juli 2023.

Korea Open 2023 sendiri saat ini tengah berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, dari 18 hingga 23 Juli 2023. Turnamen bulu tangkis berlevel Super 500 ini mengucurkan total hadiah sebesar USD420.000 atau sekira Rp6,3 miliar.

 korea open

Indonesia menurunkan total sembilan wakil di Korea Open 2023. Pada hari pertama babak 32 besar, Selasa (18/7)2023) kemarin, Indonesia memiliki dua wakil yang lolos ke babak 16 besar Korea Open 2023.

Kedua wakil Indonesia itu yakni pasangan ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan dan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Pram/Yere berhasil mengalahkan wakil Denmark Jeppe Bay/Lasse Molhede dengan skor 21-18, 21-16.

 BACA JUGA:

Sedangkan Jordan/Melati mendapat keuntungan usai lawannya Hei Yong Kai Terry/Jessica Tan Wei Han (Singapura) mengundurkan diri. Sayangnya, dua ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dan Leo Rolly/Daniel Marthin harus tersingkir di babak pertama itu.

Kini, masih ada lima wakil Indonesia yang beraksi di babak 32 besar Korea Open 2023 pada hari ini, Rabu (19/7/2023) mulai pukul 08.00 WIB di Stadion Jinnam, Yeosu. Untuk nomor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo bakal bermain di lapangan kedua pada laga ke-9 melawan tunggal putra Jepang, Koki Watanabe.

Lalu di sektor ganda putra, Indonesia akan menurunkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Ganda putra nomor satu dunia yang menjadi unggulan pertama itu bakal menantang wakil tuan rumah, Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol. Lantas, akankah Fajar Alfian/Rian Ardianto kunci gelar juara Korea Open 2023?

Untuk sektor ganda putri, Indonesia akan diwakili Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Gregoria yang berstatus unggulan ke-6 akan bermain di laga ke-10 melawan Clara Azurmendi (Spanyol), sedangkan Putri KW tampil di laga ke-7 kontra Goh Jin Wei (Malaysia).

