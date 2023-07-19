Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda MotoGP Yakin Marc Marquez Bisa Jadi Juara Dunia Lagi jika Pindah ke KTM

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |15:31 WIB
LEGENDA MotoGP Mick Doohan yakin Marc Marquez bisa jadi juara dunia lagi jika pindah ke KTM. Doohan mengakui penasaran dengan kiprah The Baby Alien – julukan Marquez – bersama tim pabrikan Austria tersebut.

Marc Marquez masih belum memperlihatkan performa terbaiknya pada musim ini. Sebab, Repsol Honda gagal mengembangkan motor RC213V yang kompetitif musim ini.

Marc Marquez

Marc Marquez bahkan sering terpelanting di lintasan hingga hanya mampu mencatatkan 15 poin dari delapan seri MotoGP 2023. Dengan torehan tersebut, dia pun harus puas untuk hanya duduk di peringkat ke-19 klasemen.

Manajer Repsol Honda, Alberto Puig bahkan mengakui timnya tidak bisa memberikan motor terbaik untuk pembalap berusia 30 tahun itu. Melihat situasi itu, Doohan merasa prihatin dengan nasib Marquez.

Legenda MotoGP tersebut berpendapat bahwa Marc Marquez sebaiknya meninggalkan Honda. Pelabuhan yang disarankan olehnya adalah KTM karena Marquez dinilai bakal punya peluang juara dunia lagi jika ke sana.

“Marc memiliki hubungan kerja yang sangat baik dengan Honda, tetapi hubungan kerja di dunia seperti ini adalah bisnis. Pekerjaannya adalah balapan roda dua, dan dia membutuhkan lingkungan yang tepat, yang tidak dimiliki Honda saat ini,” kata Doohan dilansir dari Tuttomotoriweb, Rabu (19/7/2023).

