HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Disebut Akan Samai Rekor Tiga Juara Dunia Termasuk Michael Schumacher di F1 GP Hungaria 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:34 WIB
Max Verstappen Disebut Akan Samai Rekor Tiga Juara Dunia Termasuk Michael Schumacher di F1 GP Hungaria 2023
Max Verstappen dinilai bisa samai rekor juara dunia Michael Schumacher (Foto: Twitter/Max33Verstappen)
A
A
A

PEMBALAP Red Bull Racing, Max Verstappen, disebut akan menyamai rekor tiga juara dunia termasuk Michael Schumacher di F1 GP Hungaria 2023. Sekadar diketahui, F1 GP Hungaria 2023 bakal berlangsung di Sirkuit Hungaroring, Budapest, pada Minggu, 23 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

Max Verstappen saat ini menikmati keunggulan 99 poin atas rekan setimnya, Sergio Perez, di puncak klasemen F1 GP 2023 jelang berkunjung ke Budapest. Sang juara bertahan asal Belanda itu mengoleksi 255 poin setelah menjalani 10 seri balapan.

Max Verstappen

Kemenangan terakhir kali Max Verstappen di F1 GP Inggris 2023 menjadi kemenangan kedelapannya musim ini. Dari delapan kemenangan itu, rider asal Belanda tersebut meraih enam kali podium teratas secara beruntun.

Enam kemenangan beruntun Max Verstappen itu melewati rekor sebelumnya musim lalu ketika ia memenangkan balapan Prancis, Hungaria, Belgia, Belanda dan Italia yang juga membawanya melewati lima kemenangan beruntun Lewis Hamilton. Tapi sekarang, Max Verstappen yang lapar sedang berburu rekor lain.

Saat ini, pemegang sembilan kemenangan beruntun masih dipegang oleh Sebastian Vettel pada F1 GP 2013 (Belgia, Italia, Singapura, Korea, Jepang, India, Abu Dhabi, Amerika Serikat, dan Brasil). Namun, rekor tersebut dapat dilewati oleh Max Verstappen di F1 GP Italia 2023 pada September mendatang.

Oleh karenanya, daftar sasaran Max Verstappen terdekat adalah menyamai rekor yang saat ini dipegang oleh tiga juara dunia yakni Alberto Ascari, Michael Schumacher dan Nico Rosberg. Ketiga mantan juara dunia itu sama-sama memenangkan tujuh balapan secara beruntun, tetapi hanya Schumacher yang melakukannya selama satu musim kalender.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
