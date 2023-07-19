Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Apresiasi DPP Pemuda Perindo kepada Perbasi Tangsel atas Digelarnya Kejurkot Tangerang Selatan U-16

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:50 WIB
Apresiasi DPP Pemuda Perindo kepada Perbasi Tangsel atas Digelarnya Kejurkot Tangerang Selatan U-16
Kejurkot Tangerang Selatan U-16 digelar oleh Perbasi Tangsel (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

APRESIASI DPP Pemuda Perindo kepada Perbasi Tangsel atas digelarnya Kejuaraan Kota (Kejurkot) Perbasi Tangerang Selatan U-16 2023 akan dibahas di sini. Ini merupakan turnamen yang diharapkan bisa menelurkan banyak bakat muda basket Indonesia.

Harry Prabowo selaku Ketua DPP Pemuda Perindo menyampaikan hal ini usai meninjau langsung gelaran Kejurkot Perbasi Tangerang Selatan U-16 2023 pada Rabu (19/7/2023) ini. Untuk diketahui, turnamen tersebut dihelat di Expindo Arena, BSD, Tangerang Selatan, pada 17 hingga 23 Juli mendatang.

Harry Prabowo

“Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Perbasi Tangsel dibawah kepemimpinan sdra M. Hisyam Diah atas terselenggaranya KEJURKOT U -16 Kota Tangerang Selatan,” kata Harry kepada MNC Portal Indonesia.

“Semoga semakin banyak lahirnya talenta-talenta muda basket yang lahir dari kota Tangsel lewat kegiatan kegiatan seperti ini,” tambahnya.

Salah satu bakat muda yang bersinar pada hari ini adalah Niwa (15) yang membela klub Hawks Red. Dara yang masih duduk di bangku kelas 10 SMA itu menorehkan banyak poin yang membantu timnya menggilas Wolves Tangsel dengan skor 53-24.

Niwa menyebut bahwa kemenangan ini diraih berkat permainan yang apik dan kompak dari timnya. Dia berharap untuk bisa menjadi berkembang jauh lebih baik lagi setelah tampil di ajang Kejurkot Perbasi Tangerang Selatan U-16 2023 ini.

“Saya bisa mendapatkan poin yang banyak daripada pertandingan sebelumnya. Ini tentunya hasil dari kerjasama yang apik dengan rekan-rekan saya,” ujar Niwa selepas laga.

“Harapan saya, saya bisa menjadi pemain yang lebih hebat lagi. Dan juga bersama rekan-rekan setim saya bisa meraih gelar juara,” tambahnya.

