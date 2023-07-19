Advertisement
HOME SPORTS BASKET

DPP Pemuda Perindo Pantau Kejurkot Perbasi Tangerang Selatan U-16, Dukung Pembibitan Talenta Basket Muda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:09 WIB
DPP Pemuda Perindo Pantau Kejurkot Perbasi Tangerang Selatan U-16, Dukung Pembibitan Talenta Basket Muda
Harry Prabowo dan Mohammad Hisyam Diah (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

DPP Pemuda Perindo pantau Kejuaraan Kota (Kejurkot) Perbasi Tangerang Selatan U-16. Hal ini merupakan bentuk dukungan mereka terhadap program pembibitan para pebasket muda.

Kejurkot Tangerang Selatan U-16 digelar sejak Senin 17 Juli 2023 di Expindo Center, BSD, Tangerang Selatan. Ajang ini diselenggarakan hingga 23 Juli 2023. Selain itu, turnamen ini juga digelar di Respect Academy Arena.

Kejurkot

Harry Prabowo selaku Ketua DPP Pemuda Perindo datang langsung pada Rabu (19/7/2023) siang WIB. Dia temani oleh Direktur Eksekutive DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat serta beberapa anggota lainnya. Turut hadir, Ketua Perbasi Kota Tangerang Selatan, Mohamad Hisyam Diah.

“Hari ini kami DPP Pemuda Perindo bidang olahraga khususnya datang nonton bareng Kejurkot Tangerang Selatan. Kita mau melihat potensi-potensi bibit muda yang mana Pemerintah Kota Tangsel sangat mendukung cabang olahraga ini,” kata Harry kepada MNC Portal Indonesia.

Salah satu pertandingan yang ditonton oleh DPP Pemuda Perindo adalah laga antara tim putri U-16 Hawk Red kontra Wolves Tangsel. Pertandingan tersebut dimenangkan Hawk Red dengan skor telak 53-24.

Harry menyebut bahwa Tangerang Selatan memiliki talenta basket yang luar biasa. Oleh karena itu, menurutnya program pembibitan ini tak boleh berhenti di tahap Kejurkot saja. Anak-anak muda ini perlu dikawal hingga bisa berkembang menjadi pebasket hebat yang mampu mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia.

“Saya melihat potensi anak-anak muda Tangerang Selatan ini luar biasa. Saya berharap ini bukan event yang stop di sini saja, jadi mudah-mudahan pembibitannya dari usia muda bisa sampai Timnas Indonesia jadi ujungnya adalah untuk mengharumkan nama Indonesia,” jelas Harry.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
