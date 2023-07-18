Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Jakarta LavAni Jadi Wakil Indonesia di SEA V League 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:43 WIB
Penyebab Jakarta LavAni Jadi Wakil Indonesia di SEA V League 2023
Jakarta LavAni wakili Indonesia di ajang voli se-Asia Tenggara, SEA V League 2023. (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

JAKARTA - Klub voli Jakarta LavAni dipastikan mewakili Indonesia di ajang SEA V League 2023. Keputusan Jakarta LavAni yang berangkat ke turnamen voli se-Asia Tenggara itu karena tim tersebut merupakan juara Proliga 2023.

Menurut pemaparan Ketua Umum (Ketum) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), Imam Sudjarwo, dipilihnya Jakarta LavAni karena ingin menghadiahi im tersebut berupa tiket bermain di SEA V League 2023.

SEA V League 2023 akan berlangsung pada 21-30 Juli 2023 dan dibagi dua pekan. Pekan pertama akan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, 21-23 Juli 2023 dan setelah itu berlanjut ke Filipina pada 28-30 Juli 2023.

"Saya ingin sampaikan bahwa nantinya SEA V League 21-23 dan nanti ke Filipina itu yang mewakili negara adalah dari LavAni. Kenapa kita berikan LavAni? Kita memberikan penghargaan kepada mereka yang juara Proliga 2023 untuk berlaga pertama kalinya di ajang itu," jelas Imam dalam konferensi pers di kawasan Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Jakarta LavAni

Sejak keikutsertaannya di Proliga pada 2022 lalu, Jakarta LavAni sukses merebut dua gelar juara berturut-turut. Klub milik mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu tampil mengesankan dalam dua musim terakhir.

Nahkoda tim, Samsul Jais, mengatakan bahwa tidak hanya para penggawa LavAni yang tampil di SEA V League nanti. Akan tetapi, beberapa pemain Timnas Indonesia juga akan turut membantu dalam ajang tersebut.

Halaman:
1 2
