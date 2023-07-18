Piala Presiden Esports 2023 Resmi Dimulai, Ada Nomor Baru dari Mobile Legends: Bang Bang yang Dipertandingkan!

JAKARTA – Kick Off Piala Presiden Esports 2023 resmi diluncurkan pada hari ini, Selasa (18/7/2023) di salah satu mall kenamaan di bilangan Jakarta. Dalam turnamen Esports tersebut, ada hal baru yang dilakukan, yakni memainkan nomor putri pada gim Mobile Legends: Bang Bang.

Sebagai informasi, Piala Presiden Esports 2023 sejatinya sudah dibuka pendaftarannya dan mulai bergulir sejak lima hari yang lalu. Namun acara utamanya pun baru digelar hari ini.

Dalam turnamen kali ini, ada dua cabang game yang dipertandingkan yakni Mobile Legends: Bang Bang dan Lokapala. Menariknya, di Piala Presiden Esports 2023 kali ini, kompetisi tersebut membuka nomor putri untuk pertama kalinya di cabang game Mobile Legends: Bang Bang.

Ricky Setiawan selaku Ketua Bidang Atlet, Prestasi, dan IT PB ESI menyampaikan bahwa itu merupakan komitmen untuk mengembangkan skena kompetitif putri setelah sebelumnya menggelar IESPL Women Championship 2023 pada awal tahun ini. Ricky berharap dengan adanya nomor putri ini bisa mendongkrak pasar yang ada.

“Dengan adanya kategori Mobile Legends Bang Bang Putri di Piala Presiden ini menjadi salah satu upaya untuk pemerataan tersebut. Potensi yang semakin besar ini diharapkan pasar juga semakin meningkat. Ini yang kita harapkan,” kata Ricky kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (18/7/2023).

“Pastinya PB ESI selalu mendukung hal itu. Esports Indonesia tidak akan bertumbuh kalau kita tidak bergerak Bersama demi Merah Putih berkibar di pentas dunia,” lanjutnya.