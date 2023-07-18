Pembalap Muda Indonesia Fadillah Arbi Cetak Sejarah, Juara di FIM JuniorGP Barcelona 2023!

PEMBALAP muda Indonesia, Fadillah Arbi, cetak sejarah usai menjuarai FIM JuniorGP Barcelona 2023! Rider Astra Honda Racing Team (AHRT) itu membuat bendera Merah Putih berkibar paling tinggi diiringi lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya dalam kejuaraan balap di benua Eropa.

Fadillah Arbi keluar sebagai juara pada putaran kelima balap kedua ajang kejuaraan balap dunia junior 2023 itu yang digelar di Circuit de Barcelona-Catalunya pada Minggu, 16 Juli 2023. Pembalap muda Indonesia itu berhasil menunjukkan kualitasnya mengungguli 33 rider muda potensial lainnya.

Sebelumnya, Fadillah Arbi harus puas menempati posisi ke-16 di sesi kualifikasi pada Sabtu, 15 Juli 2023. Arbi pun harus menerima keputusan penyelenggara untuk start dari posisi ke-26 pada race pertama setelah mendapatkan penalti akibat melambat ketika sesi kualifikasi.

Pada race pertama, Arbi yang memulai jalannya balapan dari baris kesembilan tidak membuat pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah ini gentar. Start yang bagus membuat pebalap tim pabrikan PT Astra Honda Motor (AHM) tersebut berhasil melewati pebalap di depannya.

Beberapa kali Arbi sempat mencoba mendekati posisi 10 besar. Namun, ia pun harus puas untuk finis di posisi ke-18 pada balapan pertama di bawah cuaca yang panas dan kelembaban yang tinggi. Setelah itu, Arbi memulai jalannya balapan kedua dengan posisi yang lebih baik dibanding saat balap pertama, yakni di posisi ke-16.

Pada race kedua ini, Arbi terus berjuang pada persaingan posisi 10 besar, dan sempat memimpin saat balapaan menyisakan tujuh lap, namun senggolan membuat Arbi terlempar ke posisi 15. Memasuki dua lap terakhir, Arbi dapat bersaing di posisi tiga besar dan berlanjut di lap terakhir hingga memimpin balapan.

Saat mendekati garis finis, pembalap 18 tahun ini hampir bersamaan menyelesaikan balapan dengan rivalnya, secara catatan waktu terpaut 0,005 detik. Beruntungnya, penyelenggara balap menilai bahwa sang lawan melakukan pelanggaran, sehingga Arbi berhak untuk meraih podium tertinggi.

“Salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Saya merasa percaya diri dan kuat, sehingga bisa bersaing dengan grup depan dan menjaga konsentrasi tanpa kehilangan ketenangan," ungkap Arbi dalam rilis yang diterima Okezone, Selasa (18/7/2023).