HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Jadi Pelatih Bagas/Fikri saat Dibantai Wakil Tuan Rumah di 32 Besar Korea Open 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |20:25 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Jadi Pelatih Bagas/Fikri saat Dibantai Wakil Tuan Rumah di 32 Besar Korea Open 2023
Muhammad Shohibul Fikri dan Fajar Alfian (Foto: PBSI)
A
A
A

FAJAR Alfian/Rian Ardianto jadi pelatih Bagas Maulana/Shohibul Fikri saat dibantai wakil tuan rumah di 32 besar Korea Open 2023. Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas/Fikri, langsung takluk di babak pertama 32 besar Korea Open 2023.

Korea Open 2023 telah dimulai di Jinnan Stadium pada Selasa (18/7/2023) ini. Ada tiga wakil Indonesia yang tampil. Sayangnya, hanya satu yang berhasil lolos, yaitu Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Bagas Maulana/Shohibul Fikri dan Leo Rolly/Daniel Marthin langsung kandas di babak pertama. Namun, kekalahan Bagas/Fikri begitu mengejutkan karena takluk dari pasangan tuan rumah, Jin Yong/Na Sung Seung, yang harus main di kualifikasi lebih dulu sebelum tampil di babak utama.

Penampilan Bagas/Fikri jauh dari kata apik. Mereka kalah telak dengan skor 6-21 dan 10-21 dari ganda putra Korea Selatan tersebut.

Ada momen unik saat Bagas/Fikri tampil di babak 32 besar Korea Open 2023. Nyatanya, sang senior Fajar Alfian/Rian Ardiaanto ikut bertindak layaknya pelatih di pinggir lapangan.

