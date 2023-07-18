Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Pertama Korea Open 2023: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Lanjutkan Perjuangan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:42 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Pertama Korea Open 2023: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Lanjutkan Perjuangan
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan jadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos di hari pertama Korea Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL lengkap wakil Indonesia di hari pertama Korea Open 2023 akan dibahas di sini. Dari tiga perwakilan yang bermain pada Selasa (18/7/2023) ini, hanya satu yang lolos, yaitu Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

Korea Open 2023 resmi digelar pada Selasa (18/7/2023) ini untuk babak 32 besar. Namun, perwakilan Indonesia sudah mulai bertumbangan satu per satu.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Itu diawali oleh ganda putra Bagas Maulana/Shohibul Fikri yang menghadapi pasangan tuan rumah, Jin Yong/Na Sung Seung. Bagas/Fikri takluk dalam dua set langsung dengan skor 6-21 dan 10-21.

Catatan negatif dilanjutkan ganda putra lainnya, Leo Rolly/Daniel Marthin. Mereka bersua dengan pasangan Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Takluk lebih dulu di set pertama dengan skor 11-21, Leo/Daniel sukses bangkit di set kedua dengan menang 21-16. Namun, pasangan Indonesia akhirnya harus tersingkir karena takluk 13-21 di set penentu.

Beruntung, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan memutus rekor negatif perwakilan Indonesia. Jumpa wakil Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede, pasangan ganda putra Indonesia tersebut sukses menang dalam dua set langsung dengan skor 21-18 dan 21-16.

