5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Ramaikan Korea Open 2023, Nomor 1 Bak Artis K-Pop

TERDAPAT 5 pebulu tangkis supercantik yang ramaikan Korea Open 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Korea Open 2023 dilangsungkan di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada 18-23 Juli 2023.

Dari banyaknya pemain yang berkompetisi di turnamen super 500 tersebut, ada banyak pebulutangkis supercantik yang akan memanjakan mata para penikmat bulu tangkis. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Ramaikan Korea Open 2023:

5. Kim Hye-rin (Korea Selatan)





Kim Hye-rin tampil sebagai ganda putri Korea Selatan di Korea Open 2023. Ia bermain bersama Lee Jung-hyun.

Penampilan Kim Hye-rin benar-benar luar biasa berkat kecantikannya bak idol K-Pop. Sayangnya, perjalaa Kim Hye-rin/Lee Jung-hyun dipastikan berhenti di babak 32 besar Korea Open 2023 usai kalah dari wakil Singapura, Jin Yu Jia/Wong Jia Ying Crystal.

4. Chiharu Shida (Jepang)





Chiharu Shida merupakan pebulutangkis ganda putri Jepang yang terkenal memiliki paras yang manis dan menawan hingga mampu membuat banyak pencinta bulu tangkis khususnya laki-laki terpesona kepadanya.

Chiharu Shida bersama rekannya, Nami Matsuyama, pasangan tersebut akan menjadi salah satu aksi yang paling dinanti. Sayangnya, Nami Matsuyama/Chiharu Shida langsung takluk dari kompatriotnya, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi di babak pertama Korea Open 2023.