Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Ramaikan Korea Open 2023, Nomor 1 Bak Artis K-Pop

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |18:38 WIB
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Ramaikan Korea Open 2023, Nomor 1 Bak Artis K-Pop
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Ramaikan Korea Open 2023. (Foto: Instagram/hyejeongg_)
A
A
A

TERDAPAT 5 pebulu tangkis supercantik yang ramaikan Korea Open 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Korea Open 2023 dilangsungkan di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada 18-23 Juli 2023.

Dari banyaknya pemain yang berkompetisi di turnamen super 500 tersebut, ada banyak pebulutangkis supercantik yang akan memanjakan mata para penikmat bulu tangkis. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Ramaikan Korea Open 2023:

5. Kim Hye-rin (Korea Selatan)

Kim Hye-rin

Kim Hye-rin tampil sebagai ganda putri Korea Selatan di Korea Open 2023. Ia bermain bersama Lee Jung-hyun.

Penampilan Kim Hye-rin benar-benar luar biasa berkat kecantikannya bak idol K-Pop. Sayangnya, perjalaa Kim Hye-rin/Lee Jung-hyun dipastikan berhenti di babak 32 besar Korea Open 2023 usai kalah dari wakil Singapura, Jin Yu Jia/Wong Jia Ying Crystal.

4. Chiharu Shida (Jepang)

Chiharu Shida

Chiharu Shida merupakan pebulutangkis ganda putri Jepang yang terkenal memiliki paras yang manis dan menawan hingga mampu membuat banyak pencinta bulu tangkis khususnya laki-laki terpesona kepadanya.

Chiharu Shida bersama rekannya, Nami Matsuyama, pasangan tersebut akan menjadi salah satu aksi yang paling dinanti. Sayangnya, Nami Matsuyama/Chiharu Shida langsung takluk dari kompatriotnya, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi di babak pertama Korea Open 2023.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177708/mohammad_ahsan-2LBF_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Memilih Hijrah, Nomor 1 Jadi Mualaf dan Konsisten Tutup Aurat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement