HOME SPORTS NETTING

Ada Fajar Alfian/Rian Ardianto, Ayo Nonton BWF Korea Open Live 2023 di Vision+

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:32 WIB
Ada Fajar Alfian/Rian Ardianto, Ayo Nonton BWF Korea Open Live 2023 di Vision+
Korea Open 2023 bisa disaksikan di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Kejuaraan bulu tangkis HSBC BWF World Tour Super 300 kini kembali ke benua Asia setelah sukses dengan pertandingan di Amerika Serikat minggu lalu. Kali ini, BWF World Tour hadir di Korea Selatan, dengan nama Korea Open 2023.

BWF Korea Open 2023 diselenggarakan mulai 18 hingga 23 Juni 2023 di Yeosu City Hall, Yeosu, Korea Selatan. Setelah absen di pertandingan di Amerika Serikat, Indonesia kembali mengirimkan atlet-atlet ternamanya pada ajang ini.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Berikut daftar pemain Indonesia yang menjadi perwakilan di BWF Korea Open 2023:

Kategori Tunggal Putra

1. Chico Aura Dwi Wardoyo

Kategori Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska Tanjung

2. Putri Kusuma Wardani

Kategori Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

2. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

4. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

5. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Kategori Ganda Campuran

1. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Untuk Anda yang gemar mengikuti pertandingan bulu tangkis, Anda bisa menyaksikan pertandingan BWF Korea Open 2023 secara langsung di Vision+.

Selain BWF Korea Open 2023, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan bulu tangkis lain dari BWF sepanjang tahun di Vision+. Selain pertandingan live, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang pertandingan yang telah dilaksanakan, sehingga Anda tak perlu takut jika ketinggalan pertandingan favorit Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
