Lihat Aksi Gila Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Serang Habis Zhang Nan/Zhao Yunlei, Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Rindu sang Legenda

AKSI gila Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir serang habis Zhang Nan/Zhao Yunlei akan dibahas di sini. Kehadiran ganda campuran legendaris seperti mereka dirindukan oleh para pencinta bulu tangkis Indonesia.

Momen tersebut terjadi pada babak semifinal BWF World Championships 2013 silam. Ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir bersua wakil China, Zhang Nan/Zhao Yunlei.

Tontowi/Liliyana sukses meraih kemenangan. Namun, itu sama sekali tidak diraih dengan mudah karena mereka perlu melalui tiga set untuk meraih kemenangan.

Wakil Indonesia sempat takluk dengan skor 15-21pada set pertama. Namun, Tontowi/Liliyana sukses merebut kemenangan di set kedua dengan skor 21-18 dan mengamankan kelolosan setelah menang 21-13 di set penentu.

Tak jarang, rally-rally panjang mewarnai pertarungan antara dua ganda campuran elite dunia tersebut. Pada suatu momen yang diunggah oleh akun TikTok @caulongdamme, Tontowi/Liliyana membombardir pertahanan Zhang/Zhao.