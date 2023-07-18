Hasil Korea Open 2023: Menang atas Wakil Denmark, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Tembus 16 Besar

YEOSU – Pasangan Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan sukses mengalahkan wakil Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede di babak 32 besar Korea Open 2023, pada Selasa (18/7/2023) sore WIB. Pramudya/Yeremia membutuhkan waktu 31 menit untuk bisa memastikan kemenangan di laga tersebut.

Pramudya/Yeremia tampil luar biasa di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan. Mereka berhasil menang dua gim langsung atas Bay/Molhede dengan skor 21-18, dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Pramudya/Yeremia mengawali pertandingan dengan permainan cepat dan pukulan akurat. Strategi permainan itu membuat Bay/Molhede kewalahan pada awal pertandingan di gim pertama.

Namun demikian, ganda putra Denmark itu berhasil mengejar ketertinggalan menjelang jeda interval gim pertama. Kejar-kejaran angka antara kedua ganda putra pun terjadi. Akan tetapi, Bay/Molhede akhirnya mengunci keunggulan pada jeda interval dengan skor 11-10.

Seusai jeda, Pramudya/Yeremia mencoba mengejar ketertinggalan. Mereka bermain lepas namun tetap disiplin untuk mencuri poin. Hasilnya manis, ganda putra ranking 25 dunia itu berhasil mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.