Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Korea Open 2023: Menang atas Wakil Denmark, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Tembus 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |15:46 WIB
Hasil Korea Open 2023: Menang atas Wakil Denmark, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Tembus 16 Besar
Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

YEOSU – Pasangan Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan sukses mengalahkan wakil Denmark, Jeppe Bay/Lasse Molhede di babak 32 besar Korea Open 2023, pada Selasa (18/7/2023) sore WIB. Pramudya/Yeremia membutuhkan waktu 31 menit untuk bisa memastikan kemenangan di laga tersebut.

Pramudya/Yeremia tampil luar biasa di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan. Mereka berhasil menang dua gim langsung atas Bay/Molhede dengan skor 21-18, dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Pramudya/Yeremia mengawali pertandingan dengan permainan cepat dan pukulan akurat. Strategi permainan itu membuat Bay/Molhede kewalahan pada awal pertandingan di gim pertama.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Namun demikian, ganda putra Denmark itu berhasil mengejar ketertinggalan menjelang jeda interval gim pertama. Kejar-kejaran angka antara kedua ganda putra pun terjadi. Akan tetapi, Bay/Molhede akhirnya mengunci keunggulan pada jeda interval dengan skor 11-10.

Seusai jeda, Pramudya/Yeremia mencoba mengejar ketertinggalan. Mereka bermain lepas namun tetap disiplin untuk mencuri poin. Hasilnya manis, ganda putra ranking 25 dunia itu berhasil mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851574/melihat-momen-pebulu-tangkis-kontroversi-india-satwiksairaj-rankireddy-lakukan-smash-kilat-tercepat-500-km-jam-di-korea-open-2023-lfbJHWJQTO.jpg
Melihat Momen Pebulu Tangkis Kontroversi India Satwiksairaj Rankireddy Lakukan Smash Kilat Tercepat 500 Km/Jam di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851014/coach-aryono-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-fajar-alfian-rian-ardianto-juara-di-korea-open-2023-RrMVxik8gN.jpg
Coach Aryono Temukan Hal Positif dari Kegagalan Fajar Alfian/Rian Ardianto Juara di Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/40/2851004/reaksi-kocak-fajar-alfian-saat-lihat-rian-ardianto-gagal-kembalikan-pukulan-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-muwWV2qTBu.jpg
Reaksi Kocak Fajar Alfian saat Lihat Rian Ardianto Gagal Kembalikan Pukulan Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850949/reaksi-fajar-alfian-rian-ardianto-usai-gagal-revans-atas-pasangan-india-di-final-korea-open-2023-Dn6ZuFniEM.jpg
Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Gagal Revans atas Pasangan India di Final Korea Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850948/meski-gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-sebut-permainannya-sudah-cukup-baik-dari-turnamen-sebelumnya-QK2Yzo7x9E.jpg
Meski Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Sebut Permainannya Sudah Cukup Baik dari Turnamen Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/40/2850872/gagal-juara-korea-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-pasang-target-ini-di-japan-open-2023-PW0ESQ9vtw.jpg
Gagal Juara Korea Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Pasang Target Ini di Japan Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement