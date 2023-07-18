Hasil Korea Open 2023: Bertarung hingga Rubber, Leo Rolly/Daniel Marthin Ditundukkan Wakil Taiwan

Leo Rolly/Daniel Marthin ditekuk wakil Taiwan di babak pertama Korea Open 2023 (Foto: PBSI)

HASIL Korea Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly/Daniel Marthin, menelan kekalahan dari wakil Taiwan, Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Pertandingan itu berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Selasa (18/7/2023) siang WIB. Tampil hingga set ketiga, Leo/Daniel akhirnya menyerah dengan skor 11-21, 21-16, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Leo/Daniel bersaing sengit di awal set pertama dan sempat keteteran beberapa kali, dengan tertinggal pada saatn 3-4 dan kemudian 5-7. Namun, mereka sukses bangkit dan membalikkan skor menjadi 9-8.

Namun, Lu/Yang membalikkan skor pada saat interval menjadi 10-11. Pasangan Taiwan semakin tidak terkejar setelah itu.

Lu/Yang mendapatkan sembilan poin beruntun sebelum akhirnya sukses mengunci kemenangan. Leo/Daniel pun menyerah dengan skor 11-21.

Pada gim kedua, Leo/Daniel yang langsung tertinggal dua poin. Namun, mereka sukses membalikkan skor menjadi 3-2 dan kemudian menjauh 5-3.

Tak butuh waktu lama, Leo/Daniel mampu meninggalkan Lu/Yang dengan cepat. Kombinasi pukulan cepat dan menyilang menjadi kuncinya. Lu/Yang pun harus mengakui keunggulan Leo/Daniel pada jeda interval gim kedua dengan skor 7-11.