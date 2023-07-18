Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Casey Stoner Turut Berkomentar Soal Nasib Marc Marquez di Honda: Keputusan Ada di Dia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:56 WIB
Casey Stoner Turut Berkomentar Soal Nasib Marc Marquez di Honda: Keputusan Ada di Dia!
Casey Stoner komentari masa depan Marc Marquez/Foto: MotoGP
A
A
A

MANTAN bintang MotoGP, Casey Stoner tidak mau ambil pusing soal masa depan Marc Marquez di Repsol Honda. Menurutnya, hanya Marquez yang tahu apa keputusan terbaik bagi kariernya ke depan.

Hubungan antara Marquez dan Honda belakangan semakin memburuk. Tim pabrikan asal Jepang itu disebut tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada The Baby Alien, julukan Marc Marquez.

 Casey Stoner

Kondisi itu membuat Marquez gagal bersinar dalam delapan balapan MotoGP 2023. Lebih parahnya lagi, enam kali juara MotoGP itu juga belum mendapatkan podium ataupun kemenangan. Kini Marquez bertengger di posisi 19 dengan koleksi 15 poin.

Dengan kondisi yang terus memburuk, Marquez diyakini akan meninggalkan Honda pada musim depan. Pembalap asal Spanyol itu disebut akan merapat ke tim pabrikan Eropa setelah meninggalkan Honda.

 BACA JUGA:

Akan tetapi, Stoner berpendapat Marquez harus bisa mengambil keputusan sendiri terhadap masa depannya. Menurut dua kali juara MotoGP itu, The Baby Alien tidak bisa merujuk pada pendapat orang lain.

“Sulit mengatakan apa yang akan dilakukan Honda untuknya. Jadi terserah Marc (Marquez),” ujar Stoner dikutip dari Speedweek, Selasa (18/7/2023).

