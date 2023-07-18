Advertisement
BASKET

Penyebab Laga Pelita Jaya vs Prawira Bandung Disebut sebagai Final Ideal IBL 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |22:00 WIB
Penyebab Laga Pelita Jaya vs Prawira Bandung Disebut sebagai Final Ideal IBL 2023
Final IBL 2023 mempertemukan Pelita Jaya dengan Prawira Bandung (Foto: Istimewa)
PENYEBAB laga Pelita Jaya vs Prawira Bandung disebut sebagai final ideal IBL 2023 akan dibahas di sini. Menurut Junas Miradiarsyah selaku Direktur Utama Indonesian Basketball League (IBL), duel ini jauh lebih menarik ketimbang musim-musim sebelumnya.

Pelita Jaya menghadapi Prawira Bandung di final IBL musim ini. Keduanya sukses melaju ke partai final dengan rekor sempurna, yaitu 4-0, selama babak playoff.

Pelita Jaya

"Final ini sangat ideal karena mempertemukan Pelita Jaya vs Prawira. Peringkat satu lawan 3, rekor sama-sama kuat di musim reguler, 27 menang, tiga kalah. Di playoff kedua tim ini sama kuat menang 4-0," jelas Junas dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Musim reguler IBL 2023 berlangsung cukup sengit, terutama di papan atas klasemen. Prawira Bandung dan Pelita Jaya, bersama Satria Muda, mengoleksi rekor yang sama, yaitu 27 kemenangan dengan tiga kali kalah.

Baik Prawira Bandung dan Pelita Jaya sama-sama haus gelar dan diperkirakan bakal bertarung sekuat mungkin demi merebut gelar juara kompetisi bola basket paling bergengsi di Indonesia. Pelita Jaya sendiri sudah tidak mengangkat piala sejak 2017.

Sementara itu, Prawira Bandung terakhir kali juara pada 1998 silam. Saat itu, tim asal Bandung tersebut masih bernama Panasia Indosyntec.

1 2
