HOME SPORTS SPORT LAIN

Diikuti Empat Negara Termasuk Indonesia, Segini Besaran Hadiah SEA V League 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:00 WIB
Diikuti Empat Negara Termasuk Indonesia, Segini Besaran Hadiah SEA V League 2023
Jakarta LavAni mewakili Indonesia di SEA V League 2023 (Foto: MPi/Muhammad Gazza)
A
A
A

DIIKUTI empat negara termasuk Indonesia, segini besaran hadiah SEA V League 2023. Ajang voli se-Asia Tenggara tersebut memperebutkan total hadiah senilai USD 52 ribu atau sekitar Rp800 juta.

SEA V League 2023 digelar pada dua akhir pekan berbeda. Seri pertama digelar pada akhir pekan ini, yaitu 21-23 Juli 2023 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor. Sedangkan pekan kedua digelar di Filipina pada 28-30 Juli 2023.

Timnas Voli Putra Indonesia

Indonesia bersaing dengan Thailand, Filipina, dan Vietnam di ajang ini. Ketua Umum Pengurus Pusat PBVSI, Komjen Pol. Drs. Imam Sudjarwo, mengatakan bahwa keempat peserta pada akhirnya akan mendapatkan hadiah. Juara pertama akan mendapatkan USD 17 ribu atau sekitar Rp250 juta.

"Jadi ada juara 1,2,3, dan 4. Nanti semuanya mendapatkan hadiah. Sudah dibicarakan empat negara dan jumlah hadiahnya nanti sama waktu di Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Besarannya USD 52 ribu (Rp 800 juta)," ungkap Imam dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/7/2023).

"Juara pertama dapat USD 17 ribu (Rp 250 juta). Jadi nanti kalau LavAni dapat USD 17 ribu, nanti di Filipina USD 17 ribu juga kalau jadi juara satu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
