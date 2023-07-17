Indonesia Siap Berjuang untuk Meraih Prestasi Terbaik dalam Rangkaian Turnamen Across Continents: BWF World Tour 2023, Korea Open 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

RANGKAIAN turnamen Across Continents: BWF World Tour 2023 masih berlanjut. Kali ini, wakil-wakil terbaik Indonesia siap turun ke lapangan dengan kekuatan penuh dan semangat tinggi demi mengukir prestasi membanggakan di turnamen prestisius, Korea Open 2023 yang akan digelar pada 18-23 Juli 2023.

Turnamen bergengsi, Korea Open pertama kali digelar pada tahun 1991 dan China sukses menjadi negara dengan raihan gelar terbanyak yakni 50 gelar. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat keempat dengan raihan 14 gelar.

Kali ini pun pastinya Indonesia akan kembali berjuang demi membawa pulang gelar juara dan memperebutkan hadiah senilai Rp 6,3 miliar. Tak hanya itu, mereka pun akan menjadikan turnamen ini ladang untuk mendulang poin menuju kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

Di Korea Open 2023 musim ini, Indonesia akan menurunkan 10 wakil andalannya, yakni satu wakil di nomor tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo. Kemudian, 2 wakil di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani.

Lalu, di nomor ganda putra, Indonesia mengirimkan wakil paling banyak yakni 5 pasangan, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.